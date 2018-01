Na estreia em Doha, Bruno Soares sofre para vencer primeira partida em 2018

Ao lado de seu habitual companheiro nas duplas, o britânico Jamie Murray, o tenista brasileiro Bruno Soares sofreu em sua primeira partida na temporada de 2018. Nesta segunda-feira, na estreia pelo ATP 250 de Doha, no Catar, os dois tiveram trabalho para derrotar de virada a parceria formada pelo paquistanês Aisam-Ul-Haq Qureshi e pelo polonês Marcin Matkowski por 2 sets a 1 - com parciais de 3/6, 7/6 (7/5) e 10 a 5 no match tie-break.

Cabeças de chave número 1 da competição, Bruno Soares e Jamie Murray já sabem quem enfrentarão nas quartas de final. Os rivais serão o croata Borna Coric e o alemão Jan-Lennard Struff, que nesta segunda-feira ganharam da dupla formada pelos sérvios Filip Krajinovic e Viktor Troicki por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (8/6) e 6/4.

Na chave de simples, o principal favorito ao título também fez a sua estreia nesta segunda-feira. O austríaco Dominic Thiem, atual número 5 do mundo, venceu o russo Evgeny Donskoy por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/3) e 6/3, e agora jogará pelas oitavas de final contra o vencedor do duelo entre o esloveno Aljaz Bedene e o tunisiano Malek Jaziri.

Outro cabeça de chave que ganhou nesta rodada inaugural em Doha foi o espanhol Fernando Verdasco. Sétimo pré-classificado, derrotou de virada o israelense Dudi Sela por 2 sets a 1 - com parciais de 4/6, 6/4 e 6/0. Seu próximo rival será o russo Andrey Rublev, que passou com a desistência do alemão Cedrik-Marcel Stebe.

NA AUSTRÁLIA - Em outro torneio de nível ATP 250 nesta primeira semana de 2018, o britânico Andy Murray conheceu nesta segunda-feira o seu primeiro rival no ano em Brisbane. Atual 16.º colocado do ranking, o ex-número 1 do mundo e cabeça de chave 2 enfrentará o norte-americano Ryan Harrison, que bateu o argentino Leonardo Mayer por 2 sets 1 - com parciais de 6/4, 3/6 e 6/2.

Outros vencedores desta segunda-feira na competição em quadras duras, preparatória para o Aberto da Austrália, foram o argentino Horacio Zeballos, o alemão Mischa Zverev e o norte-americano Jared Donaldson.

NA ÍNDIA - Em Pune, que recebe pela primeira vez o ATP 250 da Índia no lugar da cidade de Chennai, o croata Marin Cilic, número 6 do mundo e cabeça 1 do torneio, terá pela frente em sua estreia, nas oitavas de final, um convidado local. Nesta segunda-feira, o indiano Ramkumar Ramanathan ganhou do espanhol Roberto Carballes Baena por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/4) e 6/2.

Outros vencedores desta segunda-feira na competição em quadras duras, também preparatória para o Aberto da Austrália, foram os franceses Gilles Simon e Pierre-Hugues Herbert, o russo Mikhail Kukushkin, o chileno Nicolas Jarry, o húngaro Marton Fucsovics e o espanhol Ricardo Ojeda Lara.