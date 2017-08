Na estreia de Paulinho, Messi marca dois e comanda vitória do Barça no Espanhol

Messi marcou dois, perdeu um pênalti e foi o principal destaque na vitória do Barcelona sobre o Alavés por 2 a 0 neste sábado, fora de casa, pela segunda rodada do Campeonato Espanhol. A partida também marcou a estreia do volante Paulinho pelo time catalão.

O ex-jogador do Corinthians entrou em campo aos 43 minutos do segundo tempo na vaga de Iniesta e teve pouco tempo para mostrar serviço. Com um time ainda em formação após a saída de Neymar e sem contar com Suárez, machucado, coube ao argentino Messi chamar a responsabilidade e comandar a equipe do Barcelona.

No primeiro tempo, o time catalão tomou conta da partida, mas quase foi surpreendido em um contra-ataque. Sobrino saiu cara a cara com Ter Stegen, que fez a defesa. Na sequência, Messi cobrou a falta na área, e o árbitro viu empurrão do zagueiro brasileiro Rodrigo Ely em Piqué. Pênalti. O argentino cobrou no canto esquerdo, mas Pacheco espalmou para escanteio.

Os visitantes só conseguiram tirar o zero do placar aos nove minutos da etapa final. Jordi Alba tabelou com Iniesta e cruzou rasteiro. Messi se antecipou à marcação, dominou, girou e chutou fraco. A bola desviou em Alexis e entrou.

O segundo veio também com o auxílio de Alexis. O zagueiro saiu jogando errado e deu de presente para Paco Alcácer, que escorou de cabeça para Messi. O argentino entrou livre na área e ampliou.

No final da partida, Paulinho substituiu Iniesta. O brasileiro foi aplaudido pelos torcedores em sua entrada, se movimentou bastante nos poucos minutos em que esteve em campo, mas a vitória já estava assegurada.

O Barcelona foi a seis pontos na tabela de classificação e agora volta a campo no próximo sábado, quando enfrentará o Espanyol, no Camp Nou. O Alavés somou a segunda derrota e segue sem somar pontos na competição. Pela terceira rodada, visitará o Celta, no domingo, dia 10.

Veja Também

Comentários