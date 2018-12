Na Copa Hopman, Federer arrasa britânico em sua estreia na temporada

Federer bate Norrie na Copa Hopman. - Reprodução

Roger Federer começou a preparação para a defesa do seu título do Aberto da Austrália em grande estilo com uma vitória por duplo 6/1 sobre o britânico Cameron Norrie, neste domingo, na Copa Hopman, em Perth. Federer, de 37 anos, mandou seu oponente de 23 anos de volta para realidade em uma partida com duração de apenas 57 minutos.

Norrie, número 91 do ranking, havia derrotado o grego Stéfanos Tsitsipas, número 15 do mundo, em sets diretos no sábado em uma das maiores vitórias de sua carreira, mas foi superado em sua primeira partida contra o Federer.

"Este foi um grande começo, mas obviamente tenho um longo caminho a percorrer aqui e em Melbourne", disse Federer. "É bom que eu esteja me sentindo tão bem por ter jogado uma partida maravilhosa contra o Cameron".

Federer começou o duelo nervoso e perdeu os três primeiros pontos, mas saiu da situação difícil com bons serviços. Depois, foi melhorando o ritmo e dominou o saque de Norris para quebrar o saque no segundo game com um poderoso winner de backhand.

O suíço derrotou o tenista britânico em cinco games seguidos para assumir o controle do set. Norrie se salvou de uma humilhação, salvando dois break points no sexto game, ganhando aplausos da torcida. O britânico chegou a ameaçar o saque de Federer na sequência, antes de o suíço se recuperar para fechar o primeiro set em 31 minutos.

O dono de 20 títulos de Grand Slam quebrou imediatamente o saque do britânico no segundo set e depois sacramentou com facilidade a sua vitória na estreia na Copa Hopman, torneio que Federer disputou em suas duas edições anteriores, para depois ter campanhas bem-sucedidas no Aberto da Austrália.