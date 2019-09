Na China, favoritas estreiam bem e avançam à segunda rodada do Torneio de Pequim

A zebra passou longe neste domingo no Torneio de Pequim, na China, que é disputado em quadras rápidas. As principais favoritas ao título como a japonesa Naomi Osaka, a romena Simona Halep e a ucraniana Elina Svitolina tiveram estreias tranquilas e conseguiram a classificação à segunda rodada de uma das competições mais importantes neste giro asiático que antecede o WTA Finals, que será no final de outubro.

Número 4 do mundo, Osaka superou a norte-americana Jessica Pegula por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/6 (7/5). Sua próxima adversária será a alemã Andrea Petkovic, que derrotou a suíça Jil Teichmann também em sets diretos - parciais de 7/6 (7/4) e 6/3.

Halep avançou com mais tranquilidade. Sexta colocada no ranking da WTA, a romena precisou de apenas 1 hora e 11 minutos para marcar um duplo 6/1 contra a sueca Rebecca Peterson. Foi o primeiro jogo de Halep desde a desistência nas oitavas de final de Wuhan por conta de espasmos nas costas. Sua próxima rival será a russa Ekaterina Alexandrova, que ganhou de virada da norte-americana Bernarda Pera por 2 sets a 1 - com parciais de 5/7, 6/2 e 6/4.

Svitolina estreou contra a letã Anastasija Sevastova, finalista do torneio no ano passado e 19.ª do ranking. A número 3 do mundo precisou de pouco mais de duas horas para vencer de virada por 2 sets a 1 - com parciais de 6/7 (4/7), 6/1 e 6/2. Agora enfrenta a 48.ª colocada Yafan Wang, que venceu o duelo chinês contra a convidada Xinyu Wang por 6/1 e 6/2.

A estreia de Venus Williams também foi muito dura. Atual 59.ª do ranking aos 39 anos, a ex-número 1 do mundo teve que lutar para vencer a checa Barbora Strycova por 6/3, 4/6 e 7/5. A norte-americana agora terá a missão de enfrentar a jovem suíça de 22 anos Belinda Bencic, 10.ª colocada no ranking mundial.

Líder do ranking mundial, a australiana Ashleigh Barty entrará diretamente na segunda rodada, já que esteve entre as semifinalistas em Wuhan na última semana. Ela estreia contra a casaque Yulia Putintseva, que derrotou a russa vinda do quali Anna Blinkova por 6/0 e 6/1.