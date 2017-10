Na briga para não cair e ir à Copa, Cueva diz viver momento mais importante

O meia Cueva diz se sentir no momento mais importante de sua carreira. Em boa fase no São Paulo, o atleta vem sendo peça-chave do time na luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Além disso, com a seleção peruana, tem chance de ajudar a equipe a se classificar para uma Copa do Mundo, algo que não acontece desde 1982.

"É o momento mais importante da minha carreira. Se trata de ajudar meu país, minha seleção, que há anos não vai a um Mundial", disse o peruano nesta quarta-feira. Ele defenderá o time nacional na repescagem mundial das Eliminatórias da Copa contra a Nova Zelândia, em novembro.

"No São Paulo, gostaria de estar mais em cima na tabela, mas na vida nem tudo é cor de rosa", afirmou o atleta. "Estou feliz e preparado para ajudar o São Paulo e minha seleção com meus companheiros. Aqui (no Brasil), o foco é no São Paulo; no Peru, o foco é a seleção."

Por causa da repescagem, o peruano desfalcará o time paulista em três jogos da reta final do Brasileirão, contra Chapecoense, Vasco e Grêmio. O São Paulo conseguiu antecipar o jogo contra o Atlético-GO, pela 32ª rodada, para 4 de novembro, e deve ter Cueva à disposição. O jogo estava marcado para o dia 6, data da apresentação do jogador à seleção.

"Estou tranquilo e feliz por poder ajudar a minha equipe. Gostaria de estar em todos os jogos, mas nem sempre isso é possível. Não posso me dividir em dois. Mas procuro defender o São Paulo e a seleção do Peru da mesma maneira."

Em preparação para o duelo de sábado contra o Santos, o peruano disse esperar um jogo difícil no Pacaembu. "Clássicos são jogos diferentes. Tem muita intensidade, qualidade, estamos trabalhando nos treinos e nos preocupando com os aspectos em que temos que melhorar. Ganhar será muito importante para subir na tabela. Temos que repetir o que fizemos contra o Flamengo, atuar com os pés no chão até o final do campeonato."