Na Argentina, River Plate e Lanús avançam às quartas de final da Libertadores

Os dois primeiros clubes classificados às quartas de final da Copa Libertadores são da Argentina. Nesta terça-feira, jogando em seus domínios, River Plate e Lanús confirmaram a vantagem que obtiveram na rodada de ida das oitavas de final e eliminaram respectivamente Guaraní, do Paraguai, e The Strongest, da Bolívia.

No estádio Monumental de Nuñez, em Buenos Aires, o River Plate suou para passar pelo Guaraní com um empate por 1 a 1, em uma reedição das semifinais da Libertadores de 2015, conquistada pelos argentinos contra o Tigres, do México. Após vencer no Paraguai por 2 a 0, o time da casa sofreu com a falta de ritmo de jogo - o futebol no país está em pré-temporada.

No final do primeiro tempo, o Guaraní conseguiu abrir o placar em uma jogada confusa dentro da área, que acabou com a cabeçada certeira de Marcelo Palau. O River Plate obteve o empate logo no início da segunda etapa com Lucas Alario depois de um bate e rebate na pequena área paraguaia.

Nas quartas de final, o River Plate pode ter pela frente um clube brasileiro. É o Atlético Mineiro, que nesta quarta-feira, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, tentará reverter a derrota de 1 a 0 sofrida na Bolívia para o Jorge Wilstermann.

No outro duelo desta terça-feira, também na capital argentina, o Lanús derrotou o The Strongest por 1 a 0 e avançou - na ida havia empatado por 1 a 1, em La Paz. O gol da vitória foi do atacante Jose Gustavo Sand, aos 40 minutos do segundo tempo.

O adversário nas quartas de final será definido nesta quinta-feira. O também argentino San Lorenzo receberá o Emelec, do Equador, no estádio Nuevo Gasómetro, em Buenos Aires. Na ida, em Guayaquil, vitória argentina por 1 a 0.

Veja Também

Comentários