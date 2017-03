Murray e Nadal desfalcam suas equipes na Davis; Djokovic é confirmado na Sérvia

O escocês Andy Murray e o espanhol Rafael Nadal vão desfalcar suas equipes nos duelos das quartas de final da Copa Davis, nos dias 7, 8 e 9 de abril. O atual número 1 do mundo será baixa da equipe da Grã-Bretanha porque ainda não se recuperou de lesão no cotovelo direito.

Murray se machucou durante treino e já perdeu o Masters 1000 de Miami, nos Estados Unidos, em razão do problema físico. Sem o líder do ranking, a equipe britânica terá Daniel Evans e Kyle Edmund nos jogos de simples e Jamie Murray (parceiro de Bruno Soares) e Dominic Inglot nas duplas no confronto com a França, fora de casa, no saibro de Rouen.

Outro duelo das quartas terá Espanha e Sérvia. Mas somente o time sérvio contará com seu protagonista. Novak Djokovic, número dois do mundo, foi confirmado na equipe. Por outro lado, a equipe espanhola confirmou a ausência de Nadal, dono de 14 títulos de Grand Slam.

Capitã da equipe da Espanha, Conchita Martínez não justificou a baixa do astro. Nadal já havia desfalcado o time no confronto com a Croácia, no mês passado. Ele se recuperava fisicamente do desgaste sofrido no Aberto da Austrália. No entanto, voltou a jogar no Masters de Indian Wells e compete em Miami nesta semana.

A Espanha também não terá Roberto Bautista Agut, segundo melhor espanhol do ranking da ATP. Sem a dupla, a equipe será liderada por Pablo Carreño Busta e Albert Ramos-Viñolas. Nas duplas, o time terá Marcel Granollers e Marc López.

Neste confronto, marcado para quadra dura e coberta em Belgrado, os sérvios serão liderados por Djokovic, que teve atuação irregular na vitória sobre a Rússia na primeira rodada. A equipe terá ainda Viktor Troicki, Dusan Lajovic e o experiente duplista Nenad Zimonjic, que também é o capitão do time.

Na França, Jo-Wilfried Tsonga e Richard Gasquet ficarão de fora do time, dando lugar a Lucas Pouille e Gilles Simon. De acordo com o capitão da França na Davis, Yannick Noah, Tsonga está sem ritmo de competição e Gasquet ainda se recupera de uma cirurgia de apêndice. Já Gael Monfils machucou o joelho e o tendão de Aquiles. O time francês vai enfrentar a Grã-Bretanha por uma vaga na semifinal.

Os outros duelos das quartas de final terão Itália x Bélgica e EUA x Austrália. Os italianos serão liderados por Fabio Fognini e Paolo Lorenzi, enquanto a equipe belga terá David Goffin e Steve Darcis no confronto em quadra dura e coberta na cidade belga de Charleroi.

O time dos Estados Unidos será liderado por Jack Sock e John Isner, contra Nick Kyrgios e Jordan Thompson. O duelo será disputado em Brisbane, em quadra dura ao ar livre.

