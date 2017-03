Murray bate Verdasco, conquista o Torneio de Dubai e fatura 1º título no ano

Demorou um pouco, mas Andy Murray pôde enfim comemorar o seu primeiro título nesta temporada ao vencer o espanhol Fernando Verdasco por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2, neste sábado, e conquistar o Torneio de Dubai. Líder do ranking mundial, o tenista britânico assim amealhou o 45º troféu de simples de sua carreira e reagiu de forma positiva depois de ter decepcionado os seus fãs ao ser eliminado de forma surpreendente nas oitavas de final do Aberto da Austrália, em janeiro.

Cabeça de chave número 1 do ATP 500 realizado nos Emirados Árabes Unidos, Murray não disputava uma competição justamente desde quando caiu precocemente no Grand Slam realizado em Melbourne. E, agora com as baterias recarregadas após um bom período de descanso, o escocês confirmou a sua condição de favorito neste que foi apenas o seu terceiro torneio nesta temporada.

Antes de triunfar em Dubai, o número 1 do mundo havia aberto 2017 com um vice-campeonato do ATP 250 do Doha, onde caiu de virada na final diante do sérvio Novak Djokovic, o vice-líder do ranking. Em seguida, no Aberto da Austrália, sucumbiu diante do alemão Mischa Zverev e ampliou o seu jejum de troféus em Melbourne, onde nunca conseguiu ficar com a taça.

Na final em Dubai, Murray superou um início ruim de jogo, no qual chegou a ter o seu saque quebrado nos seus dois primeiros games de serviço. Mesmo assim, exibiu eficiência ao converter os três break points cedidos por Verdasco para fechar o primeiro set em 6/3.

Já na segunda parcial, Murray foi absoluto com o saque na mão ao não oferecer nenhuma chance de quebra e, para completar, foi feliz em duas de cinco oportunidades de ganhar games no serviço do ex-Top 10 que hoje ocupa o 35º posto do ranking mundial para liquidar a partida em 6/2, após apenas 1h13min.

A vitória também serviu para comprovar a condição de "freguês" de Verdasco diante do britânico, que conquistou neste sábado a sua 13ª vitória em 14 jogos com o espanhol no circuito profissional. O veterano de 33 anos de idade só conseguiu levar a melhor sobre Murray no distante Aberto da Austrália de 2009, quando triunfou em uma partida de cinco sets.

