Mulheres terão treino gratuito de defesa pessoal no Belmar

A Praça Esportiva Belmar Fidalgo será palco de um treino gratuito de defesa pessoal nesta quarta-feira (8), Dia Internacional da Mulher. O treino será ministrado pelo faixa preta de Karatê, Hélio Arakaki. As inscrições estão abertas para mulheres a partir de 18 anos, praticantes ou não da modalidade de karatê.

O professor explica que a proposta tem por objetivo fomentar ideias de combate à violência contra mulher. “Nosso objetivo é que as mulheres percebam que elas podem se prevenir contra a violência, que pode ser feito por qualquer pessoa, mesmo as que não possuem qualquer noção de luta ou defesa”, diz.

As interessadas devem fazer o cadastramento no dia do evento realizado pela prefeitura de Campo Grande, por meio da Fundação Municipal de Esportes (Funesp). As atividades acontecem de 5 a 11 de março nos parques e praças de Campo Grande.

SERVIÇO:

Treinamento gratuito de defesa pessoal para mulheres

Quando: 8 de março das 19h às 20h

Onde: Praça Esportiva Belmar Fidalgo

Programação:

Dia 08/03 – Praça Esportiva Belmar Fidalgo

7h15 – Ginástica na cadeira;

8h – Café da manhã com alunas da Ginástica;

8h – Homenagem às mulheres;

8h30 – Apresentação de Tecido Acrobático;

Das 17h30 às 18h30 – Atendimento “O Boticário” com maquiagem nas participantes;

17h45 – Treinamento Funcional na Areia;

18h – Vôlei de Praia; Beach Tênis;

18h – Futebol Society;

18h às 20h – parceria com a Drogasil – Testes de glicemia, aferição de Pressão Arterial, orientação farmacêutica;

18h – Doações de brindes;

18h – Lançamento do Livro “Praça Esportiva Belmar Fidalgo” da Mestra Ana Cristina Medeiros e da Pós-Doutora Maria Augusta de Castilho;

18h às 20h – Cross Kids;

18h30 – Aula de ginástica;

19h – Aula de defesa pessoal com Hélio Arakaki

19h – Apresentação de tecido acrobático;

19h – Futebol Americano com equipe cobras;

19h30 – Largada do Passeio Ciclístico “Grupo Pedal das Divas”.

