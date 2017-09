Muguruza vence mais uma e encara Kvitova; Venus também avança

Forte candidata ao título do US Open, a espanhola Garbiñe Muguruza venceu mais uma nesta sexta-feira e está nas oitavas de final do Grand Slam disputado em Nova York. Ela fez mais uma vítima ao derrotar com facilidade a eslovaca Magdalena Rybarikova por 2 sets a 0, com duplo 6/1.

Atual número 3 do mundo, Muguruza aumentou sua chances de alcançar o topo do ranking ao fim do US Open, com o triunfo desta sexta. Isso porque, ao chegar às oitavas, ela acabou com as chances da norte-americana Venus Williams, que estava na briga até então. Agora a disputa pelo topo está restrita à Muguruza, à checa Karolina Pliskova, atual dono do posto, e à ucraniana Elina Svitolina.

Ainda sem perder sets em Nova York, a campeã de Wimbledon fez mais uma exibição nesta sexta. Ela cedeu somente dois games à rival e fechou o jogo em apenas 1h01min. Muguruza terminou o jogo com 56 pontos, quase o dobro dos 30 registrados pela eslovaca.

Em busca da vaga nas quartas de final, Muguruza terá pela frente um desafio mais complicado pela frente. Sua adversária será a checa Petra Kvitova, dona de dois títulos de Wimbledon. Nesta sexta, ela venceu a francesa Caroline Garcia com direito a um "pneu": 6/0 e 6/4.

Será o quarto confronto entre as duas tenistas no circuito profissional. E Kvitova venceu dois deles, ambos no ano passado. Muguruza levou a melhor em duelo disputado em 2015. A tenista checa é a atual 14ª do ranking e tem um título no ano, após voltar ao circuito - em dezembro sofreu um ataque a faca e quase perdeu os movimentos das mãos.

Outra favorita a se garantir nas oitavas foi a própria Venus Williams - alcançou esta fase pela 15ª vez "em casa". A número nove do mundo superou a grega Maria Sakkari, de 22 anos, por 6/3 e 6/4. A tenista da casa, dona de dois títulos em Nova York, vai encarar na sequência a espanhola Carla Suárez Navarro, que eliminou a russa Ekaterina Makarova por 6/1, 3/6 e 6/3.

Em outro confronto das oitavas, a local Sloane Stephens duelará com a alemã Julia Görges. A tenista da Alemanha avançou ao superar a sérvia Aleksandra Krunic por duplo 6/3, enquanto a americana superou a australiana Ashleigh Barty por 6/2 e 6/4. Stephens vive grande fase no circuito, ao voltar de lesões que a deixaram 11 meses afastada do circuito. Ela subiu mais de 800 posições no ranking nas últimas semanas em razão das boas atuações em seu retorno às quadras. Atualmente é a 83ª do mundo.

