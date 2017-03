Muguruza vence e encara Svitolina nas oitavas de Indian Wells

A espanhola Garbiñe Muguruza teve dificuldades, mas se classificou neste domingo às oitavas de final do Torneio de Indian Wells, disputado em quadras duras nos Estados Unidos. De virada, a número 7 do mundo avançou ao superar a norte-americana Kayla Day, 175ª colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 5/7 e 6/2, em 2 horas e 4 minutos.

Muguruza sofreu com o seu saque, permitindo que a convidada norte-americana tivesse 11 break points. Mas a oponente só converteu dois, enquanto a espanhola aproveitou quatro para garantir sua vitória. Nas oitavas de final, a espanhola terá pela frente a ucraniana Elina Svitolina, número dez do mundo, que massacrou a australiana Daria Gavrilova, 27ª colocada no ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/1.

Número 8 do mundo, a russa Svetlana Kuznetsova também se garantiu nas oitavas de final em Indian Wells ao superar a italiana Roberta Vinci, 29ª colocada no ranking, por 2 a 1, com parciais de 6/2, 2/6 e 6/1, em 1 hora e 36 minutos. Destaque para o seu comportamento nos pontos decisivos: salvou sete dos nove break points cedidos e converteu quatro das oito oportunidades, o que determinou sua vitória.

A próxima adversária de Kuznetsova será a francesa Caroline Garcia, 25ª do ranking, que também neste domingo surpreendeu a britânica Johanna Konta, 11ª do mundo, ao ganhar de virada, com parciais de 3/6, 6/3 e 7/6 (7/1).

Já a suíça Timea Bacsinszky, 16ª do ranking da WTA, também teve dificuldades, mas confirmou o favoritismo e venceu a holandesa Kiki Bertens por 2 a 1, com parciais de 6/3, 5/7 e 7/6 (10/8), em jogo que durou impressionantes 3 horas e 22 minutos. Sua próxima adversária pode ser a checa Karolina Pliskova, terceira do mundo, que enfrenta a romena Irina-Camelia Begu.

