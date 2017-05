Muguruza bate Venus e vai à semifinal do Torneio de Roma; Pliskova é eliminada

A checa Karolina Pliskova foi surpreendida e caiu nas quartas de final do Torneio de Roma nesta sexta-feira. Cabeça de chave número 2 no saibro italiano, a tenista perdeu para a oitava favorita da competição, a ucraniana Elina Svitolina, por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 7/6 (11/9).

Número 11 do mundo, Svitolina precisou de 1h32min para levar a melhor sobre Pliskova. Em uma partida repleta de erros de ambos os lados, a ucraniana soube se aproveitar do dia ruim da checa no serviço e confirmou cinco quebras ao longo do confronto para fechar sem grandes sustos.

Se Pliskova caiu, a espanhola Garbiñe Muguruza passou com muita dificuldade pela norte-americana Venus Williams e é a principal favorita ainda viva na competição. Cabeça de chave número 3, a tenista derrotou a veterana de 36 anos por 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 3/6 e 6/2.

Muguruza dominou a maior parte do confronto desta sexta e, apesar do susto no segundo set, aproveitou cinco das 12 oportunidades de quebra que teve para fechar o confronto em 1h43min de partida.

Agora, ela terá pela frente na semifinal justamente Svitolina. Com as quedas precoces de Angelique Kerber e Karolina Pliskova, a espanhola é a principal favorita ao título, mas para chegar à final terá que passar por uma adversária que costuma lhe dar trabalho. Em cinco confrontos entre as tenistas até o momento, Muguruza venceu três.

A outra semifinal em Roma também foi definida nesta sexta-feira. A romena Simona Halep, cabeça de chave número 6, confirmou o favoritismo e derrotou a estoniana Anett Kontaveit por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/4. Agora, vai encarar a holandesa Kiki Bertens, 15.ª favorita do torneio, que eliminou a australiana Daria Gavrilova em dois sets, com duplo 6/3.

