Muguruza arrasa Halep, é campeã em Cincinnati e impede que romena lidere ranking

Simona Halep desperdiçou de forma dolorosa a chance de assumir a liderança do ranking da WTA. Neste domingo, a romena tinha a possibilidade de alcançar a condição de número 1 do mundo em grande estilo, com a conquista do título do Torneio de Cincinnati. Mas deu tudo errado: ela venceu apenas um gama na decisão do evento norte-americano diante da espanhola Garbiñe Muguruza.

Campeã de Wimbledon, a número 6 do mundo faturou o título em Cincinnati com a vitória por 6/1 e 6/0, em apenas 56 minutos, um resultado que vai levá-la a chegar em alta para a disputa do US Open, com nove triunfos em 11 jogos nos eventos preparatórios em quadra dura para o Grand Slam nova-iorquino, ainda mais que nas semifinais em Cincinnati havia derrotado a checa Karolina Pliskova, a líder do ranking do tênis feminino.

A terceira vitória em quatro duelos com Halep também rendeu para Muguruza o quinto título da sua carreira, sendo o segundo em 2017. Além disso, ela deverá ascender para o terceiro lugar na próxima atualização do ranking, nesta segunda-feira. Já para a romena sobrou a frustração de desperdiçar a terceira chance na temporada de se tornar a número 1 do mundo.

Agora, então, Halep venceu apenas um game na decisão diante de Muguruza e não conseguiu superar sua melhor campanha alcançada em Cincinnati há dois anos, quando perdeu na decisão para a norte-americana Serena Williams.

