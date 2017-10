Muguruza abandona jogo por lesão e cai na estreia do Torneio de Pequim

Atual líder do ranking mundial feminino do tênis, Garbiñe Muguruza foi eliminada já na primeira rodada do Torneio de Pequim, nesta segunda-feira, ao abandonar o confronto que travava com a checa Barbora Strycova por motivo de lesão. A espanhola perdia o segundo set por 2/0 quando resolveu deixar a quadra, sendo que havia sido arrasada por 6/1 na parcial inicial do duelo.

Cabeça de chave número 1 da competição de nível Premier no circuito da WTA, Muguruza solicitou atendimento médico quando o jogo estava prestes a completar apenas 40 minutos e, depois de ser examinada, optou por desistir do embate. Ela já vinha enfrentando uma gripe nos últimos dias e ainda não estava completamente recuperadas de dores na perna esquerda.

Na semana passada, a tenista de origem venezuelana foi eliminada pela letã Jelena Ostapenko nas quartas de final do Torneio de Wuhan, também na China.

Com o triunfo sobre a atual campeã de Wimbledon, Strycova, atual 29ª colocada da WTA, se credenciou para enfrentar na segunda rodada a alemã Julia Goerges, que abriu sua campanha na chave principal no último domingo derrotando a norte-americana Madison Brengie por 6/4 e 6/3.

Na partida desta segunda-feira, Muguruza foi amplamente dominada pela tenista checa, que aproveitou quatro de cinco chances de quebrar o saque da espanhola. E a número 1 do mundo não conseguiu converter nenhum dos dois break points cedidos pela adversária. Strycova ainda ganhou 88% dos pontos que disputou quando encaixou seu primeiro serviço.

OUTROS JOGOS - Em outro duelo já encerrado nesta segunda-feira em Pequim, a norte-americana CoCo Vandeweghe confirmou com tranquilidade a sua condição de 14ª cabeça de chave em sua estreia ao bater a croata Donna Vekic por duplo 6/2.

Também nesta segunda-feira em outras partidas já finalizadas nesta segunda, a russa Elena Vesnina, a chinesa Shuai Peng, a norte-americana Christina McHale e a belga Elise Mertens foram outras tenistas que abriram campanha com vitória em Pequim.

