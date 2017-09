MS sedia etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia

Campo Grande (MS) – Começa nesta quarta-feira (13.9), no Parque das Nações Indígenas, a temporada 2017-2018 do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia. As melhores duplas do país disputam, na cidade Morena a principal competição da modalidade.

O público que comparecer à arena especialmente montada no parque vai poder acompanhar a elite do esporte nacional, incluindo os sul-mato-grossenses Talita, Saymon e Victória. Em novo formato, a competição terá 24 duplas na fase principal que começa na sexta.

As 16 parcerias mais bem ranqueadas já estão garantidas. No masculino: Álvaro Filho/Saymon (PB/MS), Alison/Bruno Schmidt (ES/DF), Evandro/André Stein (RJ/ES), Pedro Solberg/George (RJ/PB), Vitor Felipe/Guto (PB/RJ), Oscar/Thiago (RJ/SC), Hevaldo/Arthur Lanci (CE/PR), Léo Gomes/Ferramenta (RJ), Gilmário/Bernardo Lima (PB/CE), Moisés/Bruno (BA/AM), Benjamin/Averaldo (MS/TO), Jô/Léo Vieira (PB/DF), Anderson Melo/Pedro Marins (RJ), Pedro Henrique/Felipe Cavazin (PB/PR), Jeremy/Harley (RJ/DF) e Allison/Márcio Gaudie (RJ). No feminino: Larissa/Talita (PA/AL), Ágatha/Duda (PR/SE), Ana Patrícia/Rebecca (MG/CE), Elize Maia/Taiana (ES/CE), Fernanda Berti/Bárbara Seixas (RJ), Josi/Lili (SC/ES), Juliana/Carol Horta (CE), Val/Ângela (DF/RJ), Victoria/Tainá (MS/SE), Carol Solberg/Maria Elisa (RJ/PE), Naiana/Rachel (CE/RJ), Sandressa/Neide (AL), Andrezza/Izabel (AM/PA), Renata/Andressa (RJ/PB), Erica Freitas/Rafaela (MG/PA) e Vitoria/Juliana Simões (RJ/PR).

Na quarta-feira, as duplas femininas jogam o classificatório. As oito melhores seguem para a fase principal. No masculino, a seletiva é na quinta-feira (14.9). Os jogos seguem até domingo e a entrada é franca.

O Estado voltou a receber a etapa no ano passado e, graças à organização, que contou com apoio do Governo do Estado, por meio da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte), e ao público que lotou a arena e foi eleita uma das melhores do ano. O sucesso aliado aos empenhos pessoal do governador Reinaldo Azambuja e do diretor-presidente da Fundesporte, Marcelo Miranda, e institucional da Federação de Vôlei de Mato Grosso do Sul garantiram a volta da etapa, em 2017.

A disputa, em 2016, marcou o retorno de Mato Grosso do Sul ao circuito nacional dos grandes eventos esportivos e trouxe a etapa para as areias da Cidade Morena, após seis anos.

Texto e foto: Aline Morais – fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte)

Veja Também

Comentários