Equipe de handebol de MS vai a Goiás para disputa de handebol

As equipes masculina e feminina Stilo União ABC representam o Mato Grosso do Sul na Liga Nacional Conferência Centro-Oeste de Handebol, categoria adulto. A delegação do Estado embarca, nesta terça-feira (1°), rumo a Anápolis (GO) com apoio do Governo do Estado, por meio da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte).

A competição reúne a elite do esporte dos estados de Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso, Tocantins e Mato Grosso do Sul. Os dois primeiros se classificam para a fase final. A promessa é de jogos de alto nível.

As partidas serão disputadas no ginásio internacional Newton de Farias e começam nesta quarta-feira (2). As finais estão marcadas para domingo. A estreia de Mato Grosso do Sul é contra a equipe da UnB do Distrito Federal, no feminino e contra o time de Sinop, de Mato Grosso, no masculino.

“É um campeonato bastante difícil com equipes de alto nível, as melhores do país. Nossas equipes vão pegar páreos duros e a gente espera bons resultados”, disse o representante da Federação de Handebol de Mato Grosso do Sul, Leandro Fonseca.

O diretor-presidente da Fundesporte, professor Marcelo Miranda, desejou sucesso às equipes. “Temos certeza de que estaremos bem representados. Bom campeonato, boa sorte, dêem o melhor de vocês. Para nós da Fundesporte é motivo de orgulho ver times do nosso Estado disputando a principal categoria do handebol nacional. Aqui na fundação, investimos desde a base até o esporte de alto rendimento”, concluiu.

Texto e foto: Aline Morais – Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte)

