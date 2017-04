MS participa de regional de bocha paralímpica

Três entidades, com apoio da Fundesporte, representam Mato Grosso do Sul no Campeonato Regional Centro-Oeste de Bocha Paralímpica. A delegação de 52 pessoas viaja para Uberaba (MG), nesta quarta-feira (5), para as disputas marcadas para os dias sete e oito de abril. Participam Ativa/MS, Associação Campo-Grandense Paradesportiva Driblando as Diferenças (ADD/MS) e Centro Arco-Íris de Reabilitação Alternativa (Caira). Mais cinco clubes, do Distrito Federal e de Minas Gerais, estão na disputa.

São 26 atletas de Mato Grosso do Sul em busca dos primeiros lugares. Destaque para o vice-campeão Parapan-Americano de Jovens, classe BC4, Marcial Benitez. O atleta, natural de Paranhos, disputa pela Ativa MS. É bicampeão das Paralimpíadas Escolares, tetracampeão da edição estadual e uma das grandes esperanças de medalha.

A delegação embarca, às 18h, no Guanandizão. A expectativa é de bons resultados. “Vamos com tudo para trazer medalhas para casa. Mato Grosso do Sul é destaque nacional na bocha. Participamos de uma regional forte, mas estamos preparados para fazer bons jogos e representar bem o Estado”, disse a professora Belquice Falcão, técnica do Caira.

ATLETISMO

Na quinta-feira (6), é a vez dos atletas do Estado viajarem para participar do Circuito Loterias Caixa de Atletismo, Halterofilismo e Natação. Uma delegação de 160 pessoas, da ADD/MS, Submersos ADD, Seninha, Alecrim e Caira, representa Mato Grosso do Sul, com apoio da Fundesporte. Os ônibus também saem do Guanandizão, às 18h.



