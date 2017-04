MS participa de copa de handebol, com apoio da Fundesporte

Campo Grande (MS) – A Adac representa Mato Grosso do Sul na Copa Centro-Oeste Juvenil de Handebol que começa a ser disputada nesta quarta-feira (19), em Trindade (GO), no ginásio de esportes Amando Greco. As equipes viajam com apoio da Fundação de Desporto e Lazer de MS (Fundesporte) e lutam pelo título – masculino e feminino – contra 10 equipes.

A estreia dos meninos, comandados pelo técnico Erivaldo da Silva, é às 13h (horário de MS), frente ao Mega Alfa do Distrito Federal. As garotas, treinadas por Sander Arte, entram em quadra às 17h, para enfrentar a ACVHB, de Mato Grosso. Os jogos seguem até domingo (23). A disputa é por pontos corridos.

Participam equipes – formadas por atletas com idade entre 15 e 17 anos – do Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. O vencedor garante participação na fase final, que reúne os melhores do Brasil.

“Só temos a agradecer a Fundesporte pelo apoio. Sem ele não teríamos condições de participar porque as despesas são grandes, difíceis para se bancar. É fundamental essa ajuda”, afirma a presidente da Federal de Handebol de Mato Grosso do Sul, Andreia Albuquerque.

