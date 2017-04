Mato Grosso do Sul luta pelo 13º título consecutivo de regional de judô

Campo Grande (MS) – Os melhores judocas de Mato Grosso do Sul disputam, de 21 a 23 de abril, em Brasília (DF), o Campeonato Brasileiro Região IV, com apoio da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte). Os 125 atletas, de todas as classes oficiais da Confederação Brasileira de Judô, lutam para trazer para o Estado, pela 13ª vez seguida, o título de campeão geral.

A delegação composta por 151 pessoas – 125 atletas, 16 técnicos e 10 árbitros – é a maior de Mato Grosso do Sul a participar da competição. Recorde possível em razão do apoio do Governo do Estado, por meio da Fundesporte. “Estamos viajando com força máxima para uma competição que vale pontos no ranking nacional e pode levar nossos judocas a mundiais. A Fundesporte é parceira e grande incentivadora do judô sul-mato-grossense. O apoio com transporte reduziu nossas despesas em 70%. Vamos fazer de tudo para retribuir, trazendo um grande resultado para o nosso Estado”, disse o diretor-técnico da Federação de Judô de Mato Grosso do Sul, Marcelo Matos.

Participam atletas nas categorias sub-13, sub-15, sub-18, sub-21 e sênior. O campeonato vale pontos para o ranking nacional. Nas sub 18 e 21, o primeiro lugar desse ranking se garante no mundial. Na Sênior, ainda vale classificação para o processo olímpico 2020.

Motivação a mais para judocas, como Camila Gebara. A jovem acumula pódios nacionais e internacionais e está focada em ficar em primeiro no ranking na categoria pesado (+78kg), sênior. “Vai ser um campeonato bem disputado, adversários com alto nível. Vou dar meu melhor e que o resultado venha, de preferência de ouro”, disse. A colega Layana Colman tem o mesmo propósito, na categoria meio-leve (-52kg), sênior. “A expectativa é boa. Vou com meus colegas, com muita energia positiva, com muita garra para trazer essa medalha pra casa. Espero que a gente saia com o melhor resultado”, desejou.

Os atletas do Estado viajam com boas chances de pódio, em todas as categorias. Destaque para Isac Garcia, Letícia Domingues, Gabriela Paliano, Maria Fernanda Perfeito, além de Camila e Layana. A briga por medalhas é com judocas de Mato Grosso, Rondônia, Goiás, Tocantins, Acre e Distrito Federal.

“O judô de Mato Grosso do Sul é referência nacional e merece todo nosso apoio. Na Fundesporte incentivamos desde o esporte de base até o alto rendimento para dar essa continuidade ao atleta, depois da fase escolar. No judô, contemplamos atletas em todas essas fases. Desejamos sucesso e temos certeza de que estamos bem representados”, finalizou o diretor-presidente da Fundesporte. Confira a matéria em áudio:

Texto e foto: Aline Morais – Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte)

