MS contará com 113 participantes nas Paralimpíadas Escolares Nacionais

Delegação composta por 77 atletas e 36 staffs representará MS na 12ª edição do evento em São Paulo.

Campo Grande (MS) – O Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) já recebeu as inscrições de 22 Unidades da Federação para as Paralimpíadas Escolares 2018, maior evento para atletas em idade escolar do mundo. As competições acontecerão no Centro de Treinamento Paralímpico, em São Paulo, de 19 a 24 de novembro.

Mato Grosso do Sul está na lista dos estados que assinaram o termo de adesão para participar dos jogos juntamente com Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins.

Jovens de 12 a 17 anos, com deficiência física, visual ou intelectual que estejam matriculados em escolas reconhecidas pelo Ministério da Educação (MEC) estão aptos a participarem da competição por meio das Secretaria de Esportes do Estado.

A delegação do MS contará com 113 pessoas sendo 36 staffs e 77 atletas que disputarão medalhas em sete modalidades: atletismo, basquete em cadeira de rodas 3×3, bocha, futebol de 7, judô, tênis de mesa e natação.

Além dessas modalidades a competição oferecerá mais quatro: futebol de 5, goalball, tênis em cadeira de rodas e voleibol sentado.

Desde suas primeiras edições, as Paralimpíadas Escolares revelam talentos do movimento paralímpico brasileiro. Já participaram da competição os velocistas Alan Fonteles – ouro em Londres 2012 -, Verônica Hipólito – prata no Rio 2016 -, Petrúcio Ferreira – recordista mundial em 2017 nos 100m (classe T47), entre outros.

Vanessa Ayala – Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte)

Fotos: Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB)