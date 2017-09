Mourinho diz que lesão afastará Pogba do Manchester por 'várias partidas'

O técnico José Mourinho confirmou nesta sexta-feira que o francês Paul Pogba desfalcará o Manchester United em seus próximos compromissos. O meio-campista sofreu uma lesão muscular na vitória de terça sobre o Basel, por 3 a 0, e ficará afastado dos gramados por "várias partidas", segundo o treinador português.

"Ele está lesionado e não jogará no domingo", disse Mourinho, mirando o duelo com o Everton pelo Campeonato Inglês. "Sabemos disso. Não sabemos quantas, mas vamos jogar sem o Pogba por várias partidas."

Pogba foi substituído ainda no primeiro tempo do confronto de terça-feira, após acusar dores musculares. Mourinho não informou a gravidade da lesão e nem cravou uma previsão de retorno, mas considerou a ausência do francês uma ótima oportunidade para outras peças do elenco do Manchester mostrarem serviço.

"Esta é uma chance para outros jogadores, e eles estão prontos para aproveitar esta chance. Claro, nós sentimos muito por perder um jogador, mas estamos calmos e confiantes, porque é uma oportunidade para pessoas que estão prontas para aproveitá-la", avaliou.

Mourinho também falou sobre os casos de Luke Shaw e Marcos Rojo, que se recuperam de graves lesões. "O Shaw não está mais machucado, precisa apenas recuperar a forma. Mas está recuperado. O Rojo ainda precisa de um tempo após uma lesão importante. Tudo correu bem, mas ele nem está treinando com o grupo ainda."

Veja Também

Comentários