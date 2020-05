MotoGP cancela etapas da Grã-Bretanha e da Austrália por causa da pandemia

A empresa já admitiu, entretanto, que é difícil correr na Ásia sem público. - Foto: Divulgação

A Dorna, entidade organizadora da Moto GP, e a Federação Internacional de Motociclismo (FIM, na sigla em inglês), anunciaram nesta sexta-feira o cancelamento de mais duas etapas da temporada de 2020 da categoria, a mais importante da modalidade, devido à pandemia do novo coronavírus. Uma delas é a da Grã-Bretanha, que deveria ser realizada no circuito de Silverstone no dia 30 de agosto. A outra é a da Austrália, prevista para Phillip Island em 25 de outubro.

"Esta é a primeira vez na história do campeonato mundial de motociclismo, criado em 1949, que não haverá um evento organizado na Grã-Bretanha", afirmou a FIM, nesta sexta-feira, em um comunicado oficial divulgado em seu site e nas redes sociais.

A temporada de 2020 da MotoGP estava prevista para começar em 8 de março no Catar, mas apenas as corridas nas categorias de Moto2 e Moto3, que já estavam no país para testes de pré-temporada, puderam acontecer.

Desde então, nenhuma etapa foi realizada por causa da pandemia da covid-19. Outras quatro já tinha sido canceladas: Catar, Alemanha, Holanda e Finlândia. E outras sete adiadas: Tailândia, Austin (Estados Unidos), Argentina, Espanha, França, Itália e Catalunha. Por enquanto, a meta é iniciar a disputa em 19 de julho com a etapa da Espanha e, na semana seguinte, realizar a da Andaluzia, ambos em Jerez de la Frontera. Essa ideia, todavia, ainda precisa ser aprovada pelo governo da Espanha.

Além disso, a Dorna ainda não sabe se poderá sair da Europa, mas espera ter uma visão melhor do futuro até setembro. A empresa já admitiu, entretanto, que é difícil correr na Ásia sem público. As corridas da Tailândia e da Malásia estão entre as de maior público da temporada.