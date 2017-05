Monteiro perde de alemão e também cai na 1ª rodada em Roma

O brasileiro Thiago Monteiro também foi eliminado na rodada de abertura da chave principal do Masters 1000 de Roma, na Itália, nesta segunda-feira. O número dois do Brasil caiu diante do alemão Florian Mayer por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2, e se despediu da competição, após furar o qualifying. Mais cedo, Thomaz Bellucci, o número 1 do País, caiu na rodada da abertura depois de entrar como "lucky loser" na chave principal.

Jogando abaixo do que mostrou no quali, Monteiro oscilou no serviço e cedeu dez chances de quebra ao rival, atual 46º do mundo. Mayer aproveitou três destes break points e praticamente não deu chances ao 98º do ranking. No set inicial, o brasileiro até ameaçou o saque do alemão por duas vezes, sem sucesso. Mas, na segunda parcial, sequer obteve um break point.

O duelo era a maior chance de Monteiro faturar sua primeira vitória numa chave principal de um Masters 1000. Em Roma, ele disputava torneio deste nível pela terceira vez na carreira. Nas outras duas, em Indian Wells e Miami, competiu sobre piso duro. Desta vez, jogou no saibro, que é sua especialidade.

Agora o brasileiro disputará o Torneio de Lyon, de nível ATP 250, na próxima semana. Será sua última competição antes da estreia em Roland Garros, que terá início no dia 28. Monteiro jogará pela segunda vez na carreira em uma chave principal de Grand Slam - a primeira foi no Aberto da Austrália, em janeiro.

Na segunda rodada, Florian Mayer vai enfrentar o norte-americano John Isner, que eliminara o espanhol Albert Ramos-Viñolas, na estreia.

Ainda nesta segunda o também espanhol Nicolas Almagro derrotou o italiano Andreas Seppi por 7/6 (8/6) e 6/3. Ele se credenciou para o confronto espanhol contra o Rafael Nadal, que estreará direto na segunda rodada, por ser "bye" na chave. O britânico Kyle Edmund, o argentino Carlos Berlocq e o sérvio Viktor Troicki também avançaram à segunda rodada.

Veja Também

Comentários