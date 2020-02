Monteiro e Wild vencem e avançam às quartas de final em Santiago

O tênis brasileiro teve um grande dia no Torneio de Santiago, nesta quinta-feira. Thiago Monteiro e Thiago Wild venceram seus jogos e avançaram às quartas de final. Wild, de apenas 19 anos, garantiu sua melhor campanha em uma competição de nível ATP e subirá para o posto de número dois do Brasil.

Atual número 1, Monteiro superou o espanhol Roberto Carballes Baena por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/4. "A partida de hoje foi muito boa. Eu estava muito sólido, muito firme. A gira é longa, mas vim melhorando a cada semana e estou sentindo que estou jogando bem. Aqui, em Santiago, as condições são mais rápidas que das últimas semanas, mas consegui me adaptar desde o primeiro dia", comentou o brasileiro.

Monteiro, 88º do mundo, vem das oitavas de final do Rio Open e das quartas em Buenos Aires. Em Santiago, ele espera obter seu melhor resultado nesta gira sul-americana sobre o saibro. "Agora, preciso me preparar para a próxima rodada, que vai ser bem dura, independente do adversário. Vou pra cima em busca da minha primeira semi de ATP do ano", projetou.

Seu próximo adversário será o espanhol Albert Ramos-Viñolas, que avançou ao derrotar o peruano Juan Pablo Varillas por 7/6 (7/3) e 6/2. Será o terceiro confronto entre eles no circuito. Ramos-Viñolas, 45º do ranking, vencera os dois jogos anteriores.

Thiago Wild, por sua vez, eliminou nesta quinta o argentino Juan Ignacio Londero, quinto cabeça de chave, por 7/6 (10/8) e 6/4. Seu próximo adversário vai sair do duelo entre o chileno Cristian Garin, campeão do Rio Open e principal favorito em Santiago, e o espanhol Alejandro Davidovich Fokina.

Com o triunfo, Wild obteve seu melhor resultado em um torneio de nível ATP. Até então, sua melhor posição era as oitavas de final do Rio Open, na semana passada. Em Santiago, ele atua como convidado, sem precisar passar pelo qualifying.

Atual 182º do mundo, Wild se tornará o novo número dois do Brasil na próxima atualização do ranking, segunda-feira que vem. Ele deve aparecer no 166º posto, sua melhor posição, superando João Menezes, atual 177º.