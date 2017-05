Monteiro e Rogerinho caem no ranking da ATP; Bellucci sobe para 54º

Dos três melhores brasileiros no ranking de simples da ATP, somente Thomaz Bellucci ascendeu na lista, nesta segunda-feira, ainda que de forma modesta. Thiago Monteiro despencou 19 posições e Rogério Dutra Silva perdeu duas colocações. O trio segue dentro do Top 100.

Monteiro caiu para a 100ª posição do ranking porque foi eliminado ainda na estreia no Torneio de Munique, na semana passada. A queda, porém, não deve trazer maiores prejuízos ao brasileiro, que já está garantido na chave principal de Roland Garros.

Bellucci e Rogerinho foram batidos nas oitavas de final, em Munique e Istambul, respectivamente, na semana passada. Apesar da queda em seu segundo jogo no torneio alemão, o número 1 do Brasil ganhou três posições e subiu para o 54º lugar do ranking. Perdendo na mesma fase, Rogerinho sofreu consequência diversa: caiu duas posições. É agora o 71º do ranking e o número 2 do Brasil.

Nesta semana, somente Bellucci jogará no circuito da ATP. Ele furou o qualifying em Madri e jogará a chave principal. Na primeira rodada, ele vai enfrentar o uruguaio Pablo Cuevas. Já Monteiro foi eliminado na rodada de abertura do quali, no fim de semana.

No Top 10 do ranking, apenas uma mudança movimentou as principais colocações da lista da ATP. O croata Marin Cilic ganhou uma posição e subiu para o 7º lugar após vencer o Torneio de Istambul, numa final contra o canadense Milos Raonic, que sustentou a sexta colocação. Com a subida de Cilic, o japonês Kei Nishikori caiu para o oitavo posto.

O escocês Andy Murray segue com ampla vantagem na liderança do ranking, com pouco mais de 4 mil pontos de frente diante do sérvio Novak Djokovic. O suíço Stan Wawrinka segue em terceiro, à frente do compatriota Roger Federer, que segue afastado do circuito - será o único integrante do Top 10 a não competir em Madri, nesta semana.

Um dos maiores favoritos no saibro de Madri, o espanhol Rafael Nadal continua no quinto posto do ranking, sendo seguido por Raonic, Cilic e Nishikori. A nona posição pertence ao austríaco Dominic Thiem. E o belga David Goffin fecha o Top 10.

Confira a lista dos 20 primeiros colocados do ranking:

1.º - Andy Murray (ESC), 11.270 pontos

2.º - Novak Djokovic (SER), 7.085

3.º - Stan Wawrinka (SUI), 5.685

4.º - Roger Federer (SUI), 5.125

5.º - Rafael Nadal (ESP), 4.375

6.º - Milos Raonic (CAN), 4.135

7.º - Marin Cilic (CRO), 3.725

8.º - Kei Nishikori (JAP), 3.650

9.º - Dominic Thiem (AUT), 3.615

10.º - David Goffin (BEL), 3.055

11.º - Jo-Wilfried Tsonga (FRA), 2.825

12.º - Grigor Dimitrov (BUL), 2.820

13.º - Lucas Pouille (FRA), 2.696

14.º - Tomas Berdych (RCH), 2.690

15.º - Jack Sock (EUA), 2.405

16.º - Gael Monfils (FRA), 2.365

17.º - Albert Ramos-Viñolas (ESP), 2.180

18.º - Pablo Carreño Busta (ESP), 2.170

19.º - Alexander Zverev (ALE), 2.165

20.º - Nick Kyrgios (AUS), 2.155

54.º - Thomaz Bellucci (BRASIL), 876

71.º - Rogério Dutra Silva (BRASIL), 715

100.º - Thiago Monteiro (BRASIL), 544

141.º - João Souza (BRASIL), 419

