Monteiro bate número 1 do mundo juvenil na China e reencontrará algoz da Davis

Após amargar uma sequência de quatro derrotas seguidas, sendo duas delas pela Copa Davis no Japão, Thiago Monteiro finalmente voltou a vencer nesta segunda-feira. O brasileiro levou um susto, mas derrotou o chinês Yibing Wu por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 1/6, 7/6 (8/6) e 6/2, em sua estreia no Torneio de Chengdu, na China.

Yibing Wu, de apenas 17 anos de idade, é o atual líder do ranking mundial juvenil do tênis e surpreendeu ao derrotar Monteiro com facilidade no primeiro set do duelo válido pela primeira rodada do ATP 250 realizado em quadras duras. E o brasileiro ainda sofreu para ganhar a segunda parcial, definida apenas no tie-break, antes de finalmente deslanchar e garantir o triunfo no set derradeiro.

Com a vitória sobre a promessa chinesa, que também foi campeã de simples e duplas da última edição juvenil do US Open, o tenista cearense se credenciou para enfrentar na segunda rodada o japonês Yuichi Sugita, quinto cabeça de chave. Em sua estreia nesta segunda-feira, o jogador asiático contou com a desistência do croata Mate Pavic, por lesão, logo após ganhar o primeiro set por 6/1.

Sugita, por sua vez, foi algoz de Monteiro no último confronto que o Japão travou com o Brasil pela Copa Davis, no final de semana retrasado, em Osaka, onde o tenista da casa superou o rival por 3 sets a 0, com parciais de 6/2, 7/5 e 7/6 (7/5), no primeiro dia da série melhor de cinco partidas que terminou com vitória por 4 a 1 da equipe local sobre o time brasileiro, pelos playoffs para o Grupo Mundial da competição.

Hoje na 126ª posição do ranking mundial, Monteiro foi atropelado por Yibing Wu, o 321º da ATP, no primeiro set do duelo desta segunda-feira. Além de confirmar todos os seus saques, o chinês aproveitou duas de quatro chances de quebrar o serviço do brasileiro para aplicar 6/1 e abrir vantagem.

Na segunda parcial, cada tenista conquistou uma quebra de saque e a disputa foi ao tie-break, no qual Monteiro sofreu para fazer 8/6 e empatar o jogo. Já na parcial derradeira da partida, o cearense foi superior ao confirmar todos os seus saques e converter dois de três break points, liquidando a partida em 6/2.

Também em jogos válidos pela primeira rodada em Chengdu nesta segunda, os norte-americanos Jared Donaldson e Taylor Fritz estrearam com vitórias respectivamente sobre o grego Stefanos Tsitsipas e o chinês Di Wu.

ROGERINHO CAI EM SHENZEN - Outro brasileiro em ação em um ATP 250 chinês nesta segunda-feira, o brasileiro Rogério Dutra Silva caiu em sua estreia na chave de duplas do Torneio de Shenzen. Atuando ao lado do italiano Paolo Lorenzi, ele foi derrotado pelo espanhol Marcel Granollers e pelo tunisiano Malek Jaziri por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (8/6) e 6/4.

Eliminado nas duplas, Rogerinho fará a sua estreia na chave de simples da competição chinesa nesta terça-feira, quando enfrentará o local Zhizhen Zhang, que superou o qualifying para ingressar na fase principal do torneio.

A primeira rodada em Shenzen contou com apenas três partidas disputadas na chave de simples nesta segunda-feira. Nenhum maior favorito foi para a quadra neste início de competição, que teve o francês Jeremy Chardy, o israelense Dudi Sela e o belga Steve Darcis abrindo suas campanhas com vitórias.

