Mönchengladbach perde e pode deixar a zona de classificação à Liga dos Campeões

O Borussia Mönchengladbach sofreu um revés na sua esperança de se classificar à próxima edição da Liga dos Campeões da Europa ao perder por 1 a 0, fora de casa, para o Freiburg, nesta sexta-feira, pelo Campeonato Alemão.

Nils Petersen marcou de cabeça, após uma cobrança de falta, aos 14 minutos do segundo tempo, logo depois de sair do banco de reservas, mudando o rumo de uma partida que até então era dominada pelo Mönchengladbach.

Apenas dois dirigentes do Freiburg puderam celebrar o gol, pois o duelo foi disputado em meio às medidas sanitárias para evitar a propagação do coronavírus. Nessa retomada - e até o final da temporada -, os jogos do Campeonato Alemão não vão ter a presença de público.

A situação piorou para os visitantes dez minutos depois do gol de Petersen, pois o atacante francês Alassane Plea foi expulso, recebendo o segundo cartão amarelo, após uma entrada dura.

O triunfo consolidou o Freiburg no oitavo lugar no Campeonato Alemão, com 41 pontos. Já o Mönchengladbach perdeu a chance saltar para a terceira posição na abertura da 30ª rodada. Parou nos 56 pontos, à frente pelos critérios de desempate do Bayer Leverkusen, que receberá o Bayern de Munique neste sábado e vai assumir o quarto lugar caso ao menos empate. Na Alemanha, os quatro primeiros se classificam à Liga dos Campeões.