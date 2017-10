Monaco vence Bordeaux por 2 a 0 e mantém perseguição ao líder PSG no Francês

O Monaco venceu o Bordeaux por 2 a 0, neste sábado, em Bordeaux, em jogo válido pela 11.ª rodada do Campeonato Francês. O jovem atacante Baldé Keita, de 22 anos, contratado recentemente junto à Lazio, da Itália, e Thomas Lemar marcaram para a equipe monegasca.

Com a vitória, o atual campeão nacional chegou aos 25 pontos - oito vitórias, um empate e duas derrotas - e ficou a quatro pontos do Paris Saint-Germain, líder da competição, que havia batido o Nice por 3 a 0, na sexta-feira, em Paris.

O primeiro gol do Monaco - marcado aos 12 minutos da segunda etapa, apesar do amplo domínio monegasco no tempo inicial - teve participação do lateral-esquerdo Jorge, ex-Flamengo, que cruzou para o meia Rony Lopez. O português apenas ajeitou para Keita colocar a bola nas redes do Bordeaux.

Pouco depois, a zaga do Monaco fez um longo lançamento que encontrou Thomas Lemar. O atacante dominou, partiu para cima dos marcadores, driblou dois zagueiros e bateu firme para o gol de Benoit Costil: 2 a 0. O Monaco seguiu controlando a partida e não teve problemas para garantir o resultado.

Na próxima rodada do Francês, o Monaco receberá o Guingamp no dia 4 de novembro. Um dia antes, o Bordeaux terá o desafio de vencer o Rennes fora de casa.

Antes, no entanto, o Monaco tem compromisso fundamental para manter as pretensões de se classificar às oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa. Pelo Grupo G, o time do treinador português Leonardo Jardim enfrentará o Besiktas, na Turquia, pela quarta rodada da fase de grupos.

Com apenas um ponto, o Monaco é o lanterna da chave - perdeu duas partidas e empatou outra - e precisa da vitória contra o time turco, líder com nove pontos, para continuar com chances matemáticas de avançar na competição continental.