Monaco só empata com o Amiens e segue distante do líder PSG no Francês

Em um dos dois jogos que abriram a 13ª rodada do Campeonato Francês nesta sexta-feira, o Monaco não conseguiu passar de um empate por 1 a 1 com o Amiens, fora de casa, e seguiu distante do líder Paris Saint-Germain. O resultado deixou a equipe com 29 pontos, enquanto o time de Neymar já tem 32 e terá a chance de ampliar ainda mais a sua vantagem no topo neste sábado, quando recebe o Nantes, às 14 horas (de Brasília), no estádio Parque dos Príncipes.

Atuando como anfitrião do confronto desta sexta, o Amiens abriu o placar aos 31 minutos do primeiro tempo com um gol do atacante togolês Serge Gakpe. Na etapa final, porém, os visitantes chegaram à igualdade por meio do montenegrino Stevan Jovetic, que balançou as redes para a equipe monegasca aos 22 minutos.

O resultado desta sexta-feira foi frustrante também pelo fato de que, na rodada seguinte do Francês, os atuais campeões nacionais terão pela frente justamente o PSG, em casa, no dia 26 de novembro, quando esperavam contar ao menos com a oportunidade de alcançar o adversário na tabela de classificação. E, caso o time da capital nacional ao menos empate neste sábado, isso já não será mais possível para o Monaco no clássico que fechará a 14ª rodada.

O Amiens, por sua vez, tem apenas 12 pontos e deixou provisoriamente nesta sexta a zona de rebaixamento ao assumir a 17ª colocação. Porém, no complemento da rodada, Dijon, que também tem 12 pontos, e o Strasbourg, com 10, terão a chance de ultrapassá-lo em partidas nas quais atuação como mandantes neste sábado.

GOL BRASILEIRO - No outro duelo que abriu a 13ª rodada do Francês, o volante Thiago Mendes, ex-São Paulo, fez um gol e ajudou o Lille a bater o Saint-Étienne por 3 a 1, em casa, e também deixou a zona de rebaixamento ao chegar aos mesmos 12 pontos do Amiens, mas em vantagem nos critérios de desempate para assumir a 16ª posição. Já o Saint-Étienne estacionou nos 18 pontos e ocupa a sexta colocação.