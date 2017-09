Monaco goleia Lille e pressiona o PSG na briga pela liderança do Francês

O Monaco goleou o Lille por 4 a 0, fora de casa, em partida da sétima rodada do Campeonato Francês, nesta sexta-feira, com dois gols do atacante colombiano Falcao García, artilheiro disparado da competição com 11. Jovetic e Ghezzal fizeram os outros dois gols para os visitantes.

Com a vitória, o time monegasco chegou aos 18 pontos, junto com o Paris Saint-Germain, atual líder, mas que ainda não jogou na rodada - visitará o Montpellier, neste sábado. Já o Lille, que tem no elenco os brasileiros Luiz Araújo, Thiago Mendes, Thiago Maia e é comandado pelo argentino Marcelo Bielsa amarga um péssimo início de campeonato e ocupa somente a 17.ª posição na tabela, com cinco pontos, perto da zona de rebaixamento.

O atual campeão francês não encontrou dificuldades para dominar o time da casa durante toda a partida. Sem muito esforço, o Monaco abriu o placar aos 24 minutos do primeiro tempo, com o atacante montenegrino Jovetic, que recebeu um passe errado da zaga adversária, dominou a bola, girou e bateu no canto esquerdo do goleiro Maignan.

Pouco depois, a equipe visitante ampliaria o marcador com o argelino Ghezzal. Após jogada em velocidade da direita, Almany Touré se livrou de Thiago Maia e cruzou. A bola passou por Falcao García e caiu nos pés de Ghezzal, que bateu para o gol.

Na segunda etapa, a superioridade monegasca continuou. Logo aos três minutos, o Falcao García aproveitou rebote de Maignan, que havia feito grande defesa em chute de Rony Lopes para tocar de cabeça para o fundo das redes: 3 a 0.

O brasileiro Fabinho teve uma grande chance de deixar a sua marca na partida. Aos 22 minutos, ele escapou pelo meio, se livrou de dois marcadores, ficou cara a cara com o goleiro do Lille e chutou cruzado, mas a bola passou rente à trave direita.

Em seguida, aos 28 minutos, o Monaco chegaria ao quarto gol novamente com Falcao García, em cobrança de penalidade máxima sofrida pelo lateral-esquerdo brasileiro Jorge, ex-Flamengo. O atacante colombiano deslocou o goleiro para dar números finais à partida.

O Monaco receberá o Montpellier, no dia 29, na próxima rodada do Francês. Antes, na próxima terça-feira, vai encarar o Porto, também em casa, pela Liga dos Campeões. O Lille voltará a jogar no dia 30, fora de casa, diante do Amiens.

OUTRO JOGO - No outro duelo desta sexta pela sétima rodada do Campeonato Francês, Nice e Angers empataram em 2 a 2, em Nice. O time visitante abriu dois gols de vantagem. O italiano Balotelli descontou para o Nice, que empatou com um gol contra do zagueiro Ismael Traoré. O Nice chegou aos dez pontos e ocupa a sexta colocação na competição, enquanto o Amiens está em 14.º lugar, com seis pontos.

