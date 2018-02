Monaco goleia em casa e abre vantagem na briga pelo segundo lugar no Francês

Com o Paris Saint-Germain disparado na liderança, a disputa mais acirrada no Campeonato Francês é pelo segundo lugar, que dá vaga direta à fase de grupos da próxima edição da Liga dos Campeões da Europa. Nela, o Monaco enfrentou nesta sexta-feira o Dijon, em casa e não bobeou pela 26.ª rodada. Goleou por 4 a 0, em Montecarlo, e abriu vantagem para o Olympique de Marselha, seu perseguidor mais perto, que jogará neste domingo como mandante contra o Bordeaux.

Agora com 56 pontos, o Monaco está quatro na frente do time de Marselha - a terceira colocação dá um lugar nos playoffs, uma fase antes da de grupos, da Liga dos Campeões. Atrás dos dois está o Lyon, em quarto com 48, que hoje estaria garantido na Liga Europa. O líder Paris Saint-Germain, a caminho de mais um título nacional, tem 65 pontos e joga neste sábado em casa contra o Strasbourg.

Em campo, o Monaco mostrou uma enorme superioridade e logo abriu o placar com Keita Balde, aos 13 minutos. O gol deu a tranquilidade que os monegascos precisavam. No segundo tempo, marcaram mais três vezes. O brasileiro Fabinho fez o segundo, em cobrança de pênalti, aos 24 minutos, Rony Lopes anotou o terceiro, aos 42, e Kamil Glik, já nos acréscimos.

Pela 27.ª rodada, o Monaco voltará a campo contra o Toulouse, fora de casa, no próximo dia 24 (sábado). No mesmo dia, o Dijon - que está em 12.º lugar com 31 pontos - recebe o Caen.