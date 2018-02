Moka trouxe mais de R$ 520 milhões em obras e faz prestação de contas

Jailson também foi vice na dupla master 40, categoria que jogou ao lado de José Leite de São Paulo - Foto: Eva Regina

Sul-mato-grossenses conquistam seis troféus no World Cup Beach Tennis no litoral paulista

Foram três dias de disputas nas areias de São Vicente, litoral sul de São Paulo, no 1º Top Grip World Cup de Beach Tennis, uma das etapas da Copa do Mundo da modalidade.

A competição reuniu duzentos e setenta atletas de vários estados e até de fora do país. Entre eles, quatro sul-mato-grossenses: Henrique Viana faturou o segundo lugar na categoria simples B (individual). Henrique disputou ainda a categoria masculina B ao lado de Antônio Vieira. A dupla foi eliminada nas oitavas de final no tie-break.

Pela categoria mista A, os sul-mato-grossenses Jailson Paz e Eva Regina chegaram invictos na final mas foram derrotados pela dupla Bruna / Felipe e ficaram em segundo. Jailson também foi vice na dupla master 40, categoria que jogou ao lado de José Leite de São Paulo. Os sul-mato-grossenses marcaram presença ainda no pódio da dupla feminina A, onde Eva Regina ficou em terceiro com a paulista Cristina Bestilleiro e vice na feminina master 40 ao lado da mineira Silvana Barros. “Fizemos ótimos jogos, caímos um pouquinho nos últimos mas foi mérito dos adversários que foram melhores em quadra, ganhamos mais experiência a cada torneio” enfatizou Eva Regina.

O próximo desafio dos atletas será o torneio Rei e Rainha da Praia do Beach Tennis MS que acontece nos dias 24 e 25 deste mês na praça esportiva Belmar Fidalgo em Campo Grande.