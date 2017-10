Modalidades individuais movimentam servidores hoje no Vovó Ziza

Os servidores municipais participam hoje das competições da 11ª edição dos Jogos dos Servidores de Campo Grande nas modalidades individuais. As partidas acontecerão a partir das 18h30 no Centro de Convivência Vovó Ziza com as provas de Bozó, Damas, Dominó, Tênis de Mesa, Xadrez e Truco Ponto Acima.

Com 600 inscritos, os jogos, realizado pela Prefeitura por meio da Fundação Municipal de Esportes (Funesp) promovem a interação entre os servidores, além da prática da atividade física com as modalidades de voleibol e futebol que seguem com o calendário das partidas no Cemte e nas Praças Elias Gadia e Belmar Fidalgo.

“Muitos servidores despertaram o interesse por alguma modalidade competindo nos jogos deste ano, e isso que é legal. Brincar e jogar de forma saudável, e levar para o dia a dia a prática de uma atividade que aprendeu a gostar”, avalia o diretor-presidente da Funesp, Rodrigo Terra, que participa da equipe de voleibol da Fundação de Esportes.

Para o servidor da Semed, Mair Valdovino Junior, competidor no bozó, a expectativa dos jogos é rever os amigos. “Buscamos ter um bom resultado, mas o legal é confraternizar e se divertir, principalmente eu que já tenho 12 anos no município, posso aproveitar para rever os colegas”, comentou.

Mais jogos

Além dos Jogos dos Servidores, a Prefeitura realiza este ano, em parceria com o Governo do Estado a primeira edição dos Jogos Radicais Urbanos, que acontecerá entre os dias 17 a 19 de novembro no Parque das Nações indígenas nas modalidades de Corrida de Trilha, Mountain Bike e Stand Up Paddle. Para acompanhar a programação dos Jogos acesse: http://www.campogrande.ms.gov.br/funesp/.