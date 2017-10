Pista de atletismo do Ayrton Senna terá obras retomadas

O Ministro do Esporte, Leandro Carneiro Monteiro Picciani, autorizou empenho do restante dos recursos para retomada da obra da pista de atletismo do Parque Ayrton Sena. A declaração aconteceu nesta terça-feira (3) em Brasília, quando o Ministro esteve reunido com o Deputado Federal Carlos Marun, o Secretário Municipal de Governo e Relações Institucionais de Campo Grande Antônio Cézar Lacerda Alves e o Diretor-Presidente da Fundação Municipal de Esportes (Funesp) Rodrigo Terra.

O Ministro que esteve em Campo Grande em maio, no Seminário de elaboração do Sistema Municipal de Esporte e Lazer, e visitou a obra paralisada se colocou à disposição para liberação dos recursos que foi anunciada nesta tarde. “Para iniciarmos será feita uma vistoria técnica para reavaliar o serviço e dentro de um mês a obra deve ser retomada”, declarou.

Para o Secretário Municipal de Governo e Relações Institucionais, Antônio Cézar Lacerda, o investimento é de extrema importância para o esporte em todo o Brasil, principalmente para Campo Grande que está com a pista de atletismo parada desde 2012.

A obra de R$ 7.6 milhões conta com recursos do Ministério do Esporte e contrapartida da prefeitura, e quando estiver concluída, será polo de projetos de atletismo. “Em menos de um ano, o Parque Ayrton Senna deverá ser referência no estado para treinamentos de atletismo com piso emborrachado na pista oficial de 400 metros”, comemorou Terra.

O Parque Ayrton Senna possui uma área de lazer conta campos de futebol, quadras de areia, quadras poliesportivas, quadras de vôlei, teatro de arena, academia de musculação, aparelhos da academia ao ar livre, além das oficinas de esporte e lazer que somam mais de 100 horas de atividades por semana.

