Mineirinho brilha e vai às quartas de final em Margaret River

Após um dia de recesso na disputa masculina, a etapa de Margaret River contou com boa performance dos surfistas neste sábado. E o brasileiro Adriano de Souza, o Mineirinho, foi um dos destaques do dia, ao vencer duas baterias seguidas e garantir seu lugar direto nas quartas de final da segunda etapa do Circuito Mundial de Surfe, na Austrália. Filipe Toledo vai disputar a repescagem para também tentar buscar a vaga nas quartas.

Mineirinho começou o dia ganhando do local Bede Durbidge por 17,67 a 15,66. Garantiu, assim, lugar na quarta fase, quando superou o havaiano Sebastian Zietz e o sul-africano Jordy Smith. O brasileiro anotou 16,83, contra 13,40 de Zietz e 9,96 de Smith. Exibindo grande performance nas direitas em Margaret River, Mineirinho avançou diretamente às quartas.

Ele poderá ter a companhia de outro brasileiro nesta fase. Para tanto, Filipinho terá que superar o mesmo Sebastian Zietz na repescagem. O brasileiro precisa disputar esta fase porque foi derrotado pelo norte-americano Kolohe Andino na quarta fase. Andino anotou 14,77, contra 13,43 de Filipinho. Outro participante da bateria, o francês Jeremy Flores, também registrou notas maiores que o brasileiro: 14,00.

Na terceira fase, Filipinho havia superado o local Connor O'Leary por 11,96 a 9,84. Os demais brasileiros que competiram neste sábado foram eliminados ainda na terceira fase. Caio Ibelli foi batido por Zietz (15,34 a 14,16), Ian Gouveia caiu diante do local Owen Wright (14,24 a 11,67), Miguel Pupo foi derrotado pelo local Julian Wilson (16,84 a 3,33) e o convidado Jessé Mendes perdeu para Jordy Smith (12,83 a 9,67).

Também nesta fase se despediu de Margaret River o norte-americano Kelly Slater. A lenda do esporte foi superada pelo local Jack Freestone por 13,83 a 11,07. Já o havaiano John John

Florence, atual campeão mundial, derrotou o local Jacob Willcox, algoz do brasileiro Gabriel Medina na fase anterior, por 19,27 a 14,94. Na fase seguinte, Florence despachou Michel Bourez e Conner Coffin, garantindo-se direto nas quartas de final.

Além de Florence e Mineirinho, também estão assegurados nesta fase Kolohe Andino e Owen Wright. Eles aguardam os resultados da repescagem para conhecerem seus rivais na briga por uma vaga na semifinal.

