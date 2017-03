Milton Mendes prevê Flamengo 'mais tranquilo', mas descarta facilidade ao Vasco

O Vasco entrará em campo neste domingo, em Brasília, para encarar um Flamengo já garantido nas semifinais do Campeonato Carioca. A responsabilidade da vitória estará do lado cruzmaltino, enquanto o rival deverá entrar em campo mais relaxado. É essa a aposta do técnico Milton Mendes, que, no entanto, descarta um confronto fácil para seus comandados.

"É natural que o Flamengo jogue mais tranquilo, mas não acredito em facilidades. Existe uma rivalidade grande entre as equipes. Eles têm a forma de jogar e não vão mudar por que estão classificados. Devem colocar alguns jogadores menos rodados, mas os que entrarão com certeza trabalharão muito. Estamos encarando o jogo como o mais importante da nossa vida, pois é o próximo. É uma final para nós. E é dessa forma que estamos encarando as partidas desde o dia que chegamos no clube", disse nesta sexta-feira.

Para um clássico tão importante, em seu segundo jogo no comando do Vasco, Milton Mendes seguirá sem contar com nomes importantes, como Luan, Rodrigo, Kelvin, Guilherme e Wagner. Mas talvez a principal ausência esteja no gol, já que Martín Silva está com a seleção uruguaia e não atuará no clássico.

"Todos são importantes. O Martín é o titular, mas o Jordi mostrou personalidade muito grande e uma performance muito boa no último jogo. Confio bastante nele, como no Gabriel Felix (terceiro goleiro). Quero dizer que todos são importantes, desde que estejam comprometidos com a camisa do Vasco. Eles estão mostrando todos os dias, nos treinamentos, a entrega. Sempre estarão em campo os melhores, na minha avaliação. Eu confio totalmente nos atletas", garantiu Milton Mendes.

Quem está confirmado para a partida é o atacante Luis Fabiano. Após quatro jogos, ele ainda busca o primeiro gol pelo Vasco, mas o treinador minimizou o jejum. "O que eu espero do Luis é o que espero de todos os jogadores: entrega absoluta. Eles sabem os seus direitos e deveres. Por ser atacante, recai sobre ele a obrigação dos gols. Mas espero dele muita determinação."

