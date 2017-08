Milton Mendes anuncia volta de Luis Fabiano e diz que Nenê perdeu espaço no Vasco

O técnico Milton Mendes confirmou em entrevista coletiva nesta sexta-feira o retorno do centroavante Luis Fabiano ao Vasco na partida contra o Palmeiras, neste domingo, em Volta Redonda (RJ), válida pela 20.ª rodada do Campeonato Brasileiro - o jogador esteve fora da equipe nos últimos sete jogos devido a um problema no quadril. O treinador também procurou minimizar as críticas pelos últimos resultados do time - derrotas para Atlético Paranaense, Cruzeiro e empate com a Ponte Preta.

"Temos que ter tranquilidade nesse momento. Há três jogos atrás estávamos bem, numa posição confortável, mas não nos considerávamos os melhores. Não é porque perdemos duas partidas e empatamos uma que somos os piores. Temos que manter o equilíbrio. É isso que tenho procurado passar para os jogadores. Devemos ter, provavelmente, a volta do Luis Fabiano. Ele vai nos dar uma presença de área e uma finalização muito boa. É um líder dentro de campo. Existem muitos adjetivos que podemos utilizar para defini-lo. Irá nos ajudar muito em campo", avaliou o técnico.

Milton Mendes também comentou a situação do meia Nenê, que havia pedido para não atuar por não se sentir mais como prioridade no clube cruzmaltino e ter recebido propostas do futebol do exterior. O jogador pediu para ser reintegrado ao grupo vascaíno, mas o técnico frisou que Nenê terá que recuperar a posição de titular no time.

"Foi público. O Nenê conversou com a direção, comigo e com os jogadores. Houve um acerto. A situação estava desconfortável para todos. Gostamos muito do Nenê. Aconteceu, mas está resolvido. Mas ele perdeu o espaço dele. Vai ter que reconquistar. Temos jogadores que estão bem. Mateus, Wagner e Escudero estão na frente dele. E ele sabe disso, está consciente. Tem que se enquadrar", destacou Milton Mendes.

O Vasco - que ocupa a 12.ª colocação com 24 pontos - treinou nesta sexta-feira no Complexo Esportivo de São Januário, no Rio. O zagueiro Anderson Martins será relacionado para a partida contra o Palmeiras, mas a sua estreia no time ainda não está garantida. Já o lateral-esquerdo Ramon, que não participou do treinamento devido a dores no dedo, deverá estar entre os titulares.

