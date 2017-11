Militão treina, é relacionado e reforça o São Paulo no duelo contra o Vasco

O São Paulo terá um importante reforço para o duelo contra o Vasco no domingo, às 17 horas, em São Januário, no Rio de Janeiro, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro: o volante Éder Militão.

Recuperado de um estiramento no músculo posterior da coxa esquerda e desfalque nos jogos contra Atlético Goianiense e Chapecoense, Militão treinou normalmente neste sábado, foi relacionado e vai reforçar o São Paulo contra o Vasco.

Se Militão está de volta, o meio-campista Gomez sentiu dores no joelho direito e não foi relacionado. E o meia Cueva, presente no empate entre Peru e Nova Zelândia neste sábado, por 0 a 0, na primeira partida da repescagem para a Copa do Mundo da Rússia, também está fora do duelo.

Na atividade realizada neste sábado, o técnico Dorival Júnior comandou um trabalho tático em campo reduzido e, na sequência, orientou um treino específico para defensores e atacantes, finalizando a preparação para enfrentar o Vasco.

O duelo, aliás, será especial para Rodrigo Caio, que completará 250 jogos com a camisa do São Paulo. "Só eu sei o quanto foi difícil chegar até aqui, porque passei por muitas coisas, e ver este número tão expressivo me deixa bastante orgulhoso. Fico feliz e honrado, e só posso agradecer ao São Paulo por sempre acreditar em mim desde garoto. Em todos os jogos que entrei em campo, sempre dei o meu melhor para representar esta camisa", destacou o zagueiro.

Confira a lista de jogadores relacionados no São Paulo:

Goleiros: Denis e Sidão;

Laterais: Edimar e Júnior Tavares;

Zagueiros: Rodrigo Caio, Lugano, Arboleda, Aderllan e Bruno Alves;

Volantes: Petros, Éder Militão, Jucilei e Araruna;

Meias: Maicosuel, Lucas Fernandes, Hernanes, Thomaz, Shaylon;

Atacantes: Lucas Pratto, Gilberto, Marcos Guilherme e Brenner.