Militão e Petros viram dúvidas e São Paulo pode ter quatro novidades para sábado

O São Paulo poderá ter quatro novidades para a partida deste sábado, contra o Atlético-PR, que pode tirar o time da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Éder Militão, que vem sendo utilizado na lateral direita, e o volante Petros não treinaram nesta sexta-feira por causa de um desgaste muscular e são dúvida para o duelo.

Caso não possam estar em campo, o técnico Dorival Junior deve promover as entradas de Buffarini na lateral e de Jucilei no meio de campo. Eles se juntariam ao meia Cueva e ao zagueiro Arboleda, que estavam com suas seleções nacionais na disputa das Eliminatórias da Copa e não atuaram na derrota para o Atlético-MG por 1 a 0, na quarta.

Para o lateral-esquerdo Junior Tavares, que mais uma vez será titular, o time precisa reagir. Por isso, pela falta de tempo para treinar, o elenco conversou bastante. "Tentamos buscar o resultado, mas a vitória foi mérito do Atlético-MG. Analisamos erros e conversamos com o Dorival para não que isso não se repita", disse.

O jogador lamentou que o time voltou a perder na competição e caiu novamente para a zona de rebaixamento. "Vínhamos muito bem nos últimos jogos, sempre somando pontos. Queríamos a vitória e infelizmente não aconteceu. Tivemos pouco tempo para treinar, mas já conversamos e agora é acertar para conseguir um bom resultado", afirmou.

O São Paulo vai enfrentar o Atlético-PR neste sábado, no Pacaembu, porque o Morumbi vai receber alguns shows. "Agora é no Pacaembu e temos de nos adaptar ao máximo. Vamos dar o melhor, independentemente de ser no Morumbi e Pacaembu", avisou Junior Tavares, ciente da pressão pelo resultado.

