Milan vence time romeno novamente e avança na Liga Europa

Em seu retorno às competições europeias após três temporadas, o Milan garantiu vaga nesta quinta-feira nos playoffs da Liga Europa, que é a última fase antes das disputas de grupo. Para tanto, o time italiano venceu novamente o Universitatea Craiova, da Romênia, desta vez por 2 a 0. No jogo de ida, vencera por 1 a 0.

Diante de quase 66 mil torcedores no San Siro, estádio que não recebia um jogo continental há três anos, o Mian voltou a dominar o rival com facilidade. E abriu o placar logo aos 9 minutos, com gol de Giacomo Bonaventura. No segundo tempo, Patrick Cutrone, de apenas 19 anos, anotou o segundo gol aos seis minutos.

O gol do jovem vai ao encontro da nova filosofia do time, que tente se rejuvenescer sob o comando do técnico Vincenzo Montella. Com esta meta em mente, o treinador voltou a dar chance ao jovem português André Silva. O jogador de 21 anos, um dos principais reforços da equipe para a temporada, entrou em campo no segundo tempo.

Outro reforço badalado foi o zagueiro Leonardo Bonucci, que ainda não estreou oficialmente pelo clube. Nesta quinta, ele esteve nas tribunas e deu atenção aos torcedores ao longo da partida disputada sob forte calor em Milão.

Com tantos reforços, a direção do Milan trata a Liga Europa como um recomeço da equipe, após ficar de fora das competições europeias, como a Liga dos Campeões, nas últimas três temporadas, em razão de fracos desempenhos no Campeonato Italiano.

OUTROS RESULTADOS - Além do Milan, o Everton também se garantiu nos playoffs da Liga Europa. O time de Wayne Rooney venceu o Ruzomberok por 1 a 0, fora de casa, repetindo o placar do jogo de ida. O Olympique de Marselha avançou ao empatar sem gols com o Oostende após bater por 4 a 2 na primeira partida. Já o Bordeaux, outro francês em campo nesta quinta, foi eliminado ao ser batido por 1 a 0 pelo Videoton.

Jogando na Espanha, o Athletic Bilbao derrotou o Dínamo de Bucareste por 3 a 0. Na ida, o filho de Rivaldo marcara um golaço. Mas não foi o suficiente para evitar a queda. Raul Garcia foi o herói do Bilbao ao marcar duas vezes. Também avançaram o Dínamo de Zagreb, o Panathinaikos, o Zenit St. Petersburg e o Fenerbahçe. Já o PSV Eindhoven foi eliminado pelo Osijek.

