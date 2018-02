Milan vence 'brasileiro' Ludogorets e Dortmund bate Atalanta após falhas de Tolói

Foi aí que o time da casa contou com a infelicidade do zagueiro brasileiro Rafael Tolói, que falhou nos dois gols dos alemães - Foto: Nikolay Dochinov / AFP

O Milan derrotou o Ludogorets, da Bulgária, por 3 a 0 nesta quinta-feira, fora de casa, e deu importante passo rumo às oitavas de final da Liga Europa. Cutrone, Ricardo Rodríguez e Fabio Borini marcaram os gols da vitória.

Apesar de jogar fora de casa, o time italiano tomou conta da partida. A equipe búlgara, curiosamente, contou com a presença de quatro brasileiros entre os titulares: o goleiro Renan (ex-Avaí), o lateral-direito Cicinho (ex-Santos), o lateral-esquerdo Lucas Sasha (ex-Corinthians) e o meia Marcelinho (ex-Bragantino) - o elenco conta com nove atletas do País, no total.

Mas os jogadores do Brasil não conseguiram fazer frente ao Milan, que abriu o placar aos 45 minutos do primeiro tempo. Após cobrança de escanteio, Cutrone desviou para as redes. Na etapa final, Ricardo Rodríguez ampliou, de pênalti.

O Ludogorets ainda colocou outros dois brasileiros em campo: Gustavo Campanaro (ex-Juventude) e Wanderson (ex-Portuguesa). E tomou mais um gol nos acréscimos, de Fabio Borini. O jogo de volta está marcado para a próxima quinta-feira, no estádio San Siro, em Milão.

O Milan volta a campo agora pelo Campeonato Italiano. No domingo, receberá a Sampdoria em duelo direto por uma vaga à Liga Europa. Os visitantes estão em sexto lugar com 41 pontos, enquanto o Milan aparece em sétimo, com 38.

TOLOI FALHA E DORTMUND AGRADECE - O Borussia Dortmund sofreu, mas conseguiu vencer o Atalanta por 3 a 2, em casa, também nesta quinta-feira. O time alemão saiu na frente com Schürle. Mas levou a virada após dois gols de Ilicic para os visitantes.

Foi aí que o time da casa contou com a infelicidade do zagueiro brasileiro Rafael Tolói, que falhou nos dois gols dos alemães. Nas duas, ele deixou Batshuayi livre para marcar. O gol de empate veio aos 20 e a virada nos acréscimos da partida.

Ainda nesta quinta-feira, o Olympique derrotou o Braga em casa por 3 a 0 e o Sporting, de Portugal, conseguiu uma importante vitória ao bater o Astana, do Casaquistão, por 3 a 1, fora de casa.