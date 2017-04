Milan só empata com o Crotone e fica mais distante da briga pela Liga Europa

O Milan tropeçou mais uma vez neste domingo e se distanciou da possibilidade de voltar a um torneio europeu na próxima temporada. A equipe visitou o Crotone, apenas 18.º colocado da tabela, e não passou de um empate por 1 a 1 na 34.ª rodada do Campeonato Italiano.

O resultado levou o Milan a 59 pontos, na sexta colocação, mas a cinco da Atalanta, que hoje estaria na Liga Europa. No domingo que vem, a equipe terá a difícil tarefa de encarar a vice-líder Roma, em casa. Já o Crotone foi a 25 pontos, ainda desesperado na luta contra a degola, e visita o lanterna Pescara no domingo.

Neste domingo, o Crotone surpreendeu o Milan com uma postura ofensiva e não demorou para marcar o primeiro. Após saída errada da defesa visitante, Trotta ganhou na força da marcação, girou e finalizou para a rede. Por mais que o time rubro-negro pressionasse no restante do primeiro tempo, acabou indo para o intervalo em desvantagem.

Mas a postura do Milan mudou completamente na etapa final, e o que se viu foi um time mais organizado e ofensivo. Por isso, demorou somente quatro minutos para que o empate saísse. Após cruzamento da esquerda, Kucka tocou de cabeça para o meio da área. A bola passou pelo goleiro Cordaz, por Zapata e tocou em Paletta antes de entrar.

O gol embalou o Milan, que foi para cima e perdeu algumas chances. Aos seis, Lapadula finalizou dentro da área e a zaga salvou em cima da linha. Aos 28, Deulofeu arriscou de longe e exigiu grande defesa de Cordaz. O castigo quase veio nos minutos finais, quando Trotta bateu da entrada da área e jogou rente à trave.

Quem também perdeu a chance de se aproximar da zona de classificação para a Liga Europa foi a Fiorentina, que perdeu fora de casa para o vice-lanterna Palermo por 2 a 0, resultado que a manteve com 55 pontos, na oitava colocação. O Palermo tem 19 e está praticamente rebaixado.

Já o Bologna se afastou de vez da zona da degola com uma goleada por 4 a 0 sobre a Udinese, resultado que levou a equipe a 38 pontos, na 15.ª posição. A Udinese, por outro lado, tem 43, em 11.º, e não briga por mais nada neste Italiano.

Em outras partidas deste domingo, o Cagliari recebeu o lanterna Pescara e venceu por 1 a 0; o Sassuolo fez 3 a 1 no Empoli, fora de casa; e o Chievo viajou a Gênova para derrotar o Genoa por 2 a 1.

