Milan só empata com a Fiorentina pelo Campeonato Italiano

Após empolgar o seu torcedor ao eliminar a rival Inter de Milão na Copa da Itália, o Milan voltou a decepcionar neste sábado. Em confronto válido pela 19ª rodada do Campeonato Italiano, o time não foi além do empate por 1 a 1 com a Fiorentina, em Florença, resultado que manteve as equipes na zona intermediária da classificação.

A Fiorentina, inclusive, está à frente do Milan, com 27 pontos e em oitavo lugar, fora da zona de classificação às competições europeias da próxima temporada. Já o time de Milão soma 25 pontos, na nona colocação, mas pode ser ultrapassado por outros clubes no complemento da rodada.

Atuando fora de casa, o Milan foi dominado pela Fiorentina no primeiro tempo, mas conseguiu ir ao intervalo sem ser vazado graças ao goleiro Gianluigi Donnarumma, que fez boas defesas.

Na etapa final, porém, a Fiorentina abriu o placar aos 26 minutos com o gol do argentino Giovanni Simeone, o sexto do filho de Diego Simeone na competição, de cabeça, após cruzamento de Cristiano Biraghi.

Na sequência, aos 29, o goleiro Marco Sportiello deu rebote em finalização do espanhol Suso e o turco Hakan Çalhanoglu aproveitou para empurrar a bola às redes, em gol que saiu logo após o zagueiro brasileiro Vitor Hugo entrar em campo pela Fiorentina. A partida seguiu movimentada em seus minutos finais, mas terminou empatada.

O Milan volta a campo em 6 de janeiro, quando vai receber o Crotone pela 20ª rodada do Italiano. Um dia antes, a Fiorentina enfrentará em casa a Inter de Milão.