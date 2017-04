Milan perde em casa para time ameaçado pelo descenso e Lazio faz seis na Itália

O Milan segue sem vencer na sua nova era. Após arrancar um empate com a rival Internazionale no seu primeiro jogo depois de ser adquirido por um grupo chinês, encerrando um reinado de 31 anos de Silvio Berlusconi, o time perdeu neste domingo, em casa, por 2 a 1, para o Empoli, pela 33ª rodada do Campeonato Italiano.

O resultado manteve o Milan com 58 pontos, em sexto lugar, com a última vaga destinada ao país na próxima edição da Liga Europa e com uma vantagem de apenas dois para a rival Inter. Já o Empoli ganhou um respiro na luta contra o rebaixamento ao chegar aos 29 pontos, cinco acima do grupo de descenso, na 17ª posição.

No San Siro, o Empoli abriu o placar a cinco minutos do fim do intervalo com o gol marcado por Levan Mchedlidze. O Milan poderia ter empatado o placar aos 14 minutos da etapa final, mas o goleiro Lukasz Skorupski defendeu o pênalti cobrado por Suso. E o time ainda visitante ampliou aos 22, com Mame Thiam. O Milan ainda marcou com Gianluca Lapadula, aos 27, mas não evitou a derrota.

Também neste domingo, a Lazio massacrou o Palermo por 6 a 2, no Estádio Olímpico de Roma, com três gols marcados por Keita Balde Diao entre o 21º e o 26º minuto do primeiro tempo. Antes disso, a equipe da casa já vencia por 2 a 0, com gols de Ciro Immobile, aos oito e aos nove minutos.

Vice-lanterna do Italiano com apenas 16 pontos, o Palermo ainda esboçou uma reação no começo do segundo tempo, com os gols marcados por Andrea Rispoli no primeiro e no sétimo minuto. Aos 45, Luca Crecco definiu o placar de 6 a 2 para a Lazio, quarta colocada do Italiano com 46 pontos.

Ainda com esperança de evitar o rebaixamento, o Crotone chegou aos 24 pontos, em 18º lugar, ao derrotar Sampdoria (décima, com 45) por 2 a 1, em casa. Como visitante, o Torino (nono) superou o Chievo Verona (13º) por 3 a 1. Já a Udinese (11ª) bateu o Cagliari (12º) por 2 a 1, em casa.

