Milan faz 6 a 0 em time da Macedônia e põe um pé na fase de grupos da Liga Europa

O Milan já pode comemorar o retorno à fase de grupos de uma competição continental. Pelo último estágio eliminatório da Liga Europa, a equipe italiana recebeu o macedônio Shkendija nesta quinta-feira e goleou por 6 a 0, no San Siro. Com isso, só um verdadeiro desastre tiraria o tradicional clube rubro-negro do torneio.

Depois de anos sombrios, o Milan deve confirmar o retorno a uma competição europeia com a classificação à fase de grupos da Liga Europa na quinta-feira que vem. Para ser eliminado, o time italiano precisaria ser derrotado por sete gols de diferença pelo adversário, que mostrou toda sua fragilidade no San Siro.

Nesta quinta, Bonucci fez sua primeira partida oficial como capitão do Milan. Mas foram outros reforços trazidos para esta temporada que resolveram a partida para os donos da casa. O atacante André Silva, ex-Porto, abriu o placar aos 12 minutos, quando ficou com sobra na entrada da área e bateu colocado, no canto esquerdo do goleiro.

Em ritmo de treino, o Milan ampliou aos 24. Suso bateu falta pela direita, o goleiro espalmou e Montolivo apareceu no rebote para marcar. Mas André Silva era mesmo o destaque do primeiro tempo e marcaria o terceiro três minutos depois. Ele recebeu de Çalhanoglu, girou no pivô e bateu na saída do goleiro.

O Milan, então, tirou o pé e só voltou a atacar no segundo tempo. E foi um bombardeio ao gol de Zahov. Aos três minutos, André Silva acertou a trave, mas foi outra finalização errada do atacante que gerou o quarto gol milanês, de Borini, outro reforço, aos 21 minutos.

Abalado, o Shkendija sofreu o quinto apenas um minuto depois. Suso bateu da entrada da área, o goleiro deu rebote e Antonelli completou. Com a goleada garantida, o Milan voltou a diminuir o ritmo. Mesmo assim, ainda chegou ao sexto gol com chute forte de Montolivo, da entrada da área, aos 39 minutos.

OUTROS JOGOS - Quem também se aproximou da vaga na fase de grupos da Liga Europa foi o Athletic Bilbao. O time espanhol visitou o Panathinaikos na Grécia, venceu por 3 a 2, de virada, após estar perdendo por 2 a 0, e pode até perder por 1 a 0 ou 2 a 1 na quinta que vem, na Espanha, para se classificar. Aduriz, com dois gols, foi o herói do triunfo.

Por outro lado, o Fenerbahçe se complicou e pode ser eliminado do torneio. Diante do Vardar Skopje, na Macedônia, foi surpreendido e perdeu por 2 a 0. Agora, precisará reverter a situação com uma vitória por pelo menos três gols de vantagem na Turquia, também quinta-feira que vem, se quiser avançar.

Vice-campeão do torneio na temporada 2010/2011, o Braga venceu o Hafnarfjordur por 2 a 1 mesmo fora de casa, na Islândia, e ficou em ótima situação para o confronto da volta em Portugal. Paulinho e Stojiljkovic marcaram os gols do triunfo de virada nesta quinta.

Os outros placares dos jogos já encerrados desta quinta pela Liga Europa foram: Apollon Limassol 3 x 2 Midtjylland, BATE Borisov 1 x 1 Olexandria, Dínamo Zagreb 1 x 1 Skenderbeu, Krasnodar 3 x 2 Crvena Zvezda, PAOK 3 x 1 Oestersunds, Viktoria Plzen 3 x 1 AEK Larnaca, Altach 0 x 1 Maccabi Tel Aviv e Ludogorets 2 x 0 Suduva.

Veja Também

Comentários