Milan encerra jejum, vence SPAL e sobe para quinto no Italiano

A série de tropeços do Milan chegou ao fim. Neste sábado, na conclusão da 19ª rodada do Campeonato Italiano, o time aproveitou a fragilidade do SPAL para derrotá-lo, ainda que com alguns sustos, por 2 a 1, encerrando uma sequência de cinco jogos sem triunfos por diferentes competições.

Esse desempenho ruim provocou, inclusive, a eliminação do Milan na fase de grupos da Liga Europa. Mas o fim do jejum manteve vivo o sonho de o time se classificar à próxima edição ds Liga dos Campeões, pois chegou aos 31 pontos, ascendendo ao quinto lugar, a apenas um da quarta colocada Lazio.

O adversário deste sábado foi praticamente o ideal para o Milan. Afinal, o SPAL completou o 11º jogo sem vitórias em diferentes torneios, sendo dez pelo Italiano, em que não triunfa desde 20 de outubro e no qual soma 17 pontos, na 16ª posição.

Ainda assim, o Milan encontrou dificuldades no duelo com o time do brasileiro Felipe Dal Belo. E inclusive ficou em desvantagem aos 13 minutos do primeiro tempo, quando Andrea Petagna abriu o placar para o SPAL no San Siro.

Porém, o Milan, que só havia marcado uma vez nas cinco partidas anteriores, reagiu imediatamente. E igualou o placar aos 16, com o espanhol Samu Castillejo. O argentino Gonzalo Higuaín marcou o gol da virada aos 19 minutos do segundo tempo para o Milan. O time não deixou de correr riscos, especialmente após o espanhol Suso ser expulso, mas conseguiu sustentar a vantagem e assegurar a vitória.

O Milan voltará a jogar apenas em 13 de janeiro, pela Copa da Itália, contra a Sampdoria. Uma semana depois, o SPAL terá seu primeiro compromisso em 2019, contra o Bologna, em casa, pelo Campeonato Italiano.