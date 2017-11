Milan empata sem gols e segue na ponta do Grupo D; Lyon vence e encaminha vaga

O Milan ficou no empate sem gols com o AEK Atenas nesta quinta-feira, na Grécia, e se manteve na liderança do Grupo D da Liga Europa. O time italiano foi a oito pontos e continua com dois de vantagem sobre a equipe da capital grega, que aparece na segunda colocação.

As equipes fizeram uma partida equilibrada, com chances para os dois lados. O Milan, no entanto, foi quem chegou mais perto de abrir o marcador. Aos 12 minutos do segundo tempo, Montolivo mandou uma bomba de fora da área e a bola explodiu no travessão.

O Milan agora volta as atenções para o Campeonato Italiano, onde ocupa a oitava colocação com 16 pontos. Neste domingo, visitará o Sassuolo. O líder da competição é o Napoli, que tem 31 pontos e visitará o Chievo Verona no mesmo dia.

No outro jogo do Grupo D, o Áustria Viena goleou o Rijeka por 4 a 1, fora de casa. Prokop marcou duas vezes, Serbest e Monschein completaram a vitória. Pavicic descontou. O resultado levou a equipe austríaca aos quatro pontos, na terceira colocação, e mandou o adversário para a lanterna, com três.

LYON FICA PERTO DA VAGA - Com três gols no segundo tempo, o Lyon venceu o Everton por 3 a 0, em casa, e ficou próximo da vaga para a próxima fase da Liga Europa. Traore, Aouar e Depay marcaram os gols da partida.

Com a vitória, o time francês foi a oito pontos, na segunda colocação do Grupo E, seis à frente do Apollon Limassol, que está em terceiro lugar. O Everton está na lanterna, já eliminado, com um ponto conquistado.

O líder da chave é a Atalanta, que também tem oito pontos, mas tropeçou nesta quinta-feira ao ficar no 1 a 1 com o Apollon Limassol. Ilicic abriu o placar para os italianos, mas José Zelaya deixou tudo igual.

Pelo Grupo A, o Villarreal venceu o Slavia Praga por 2 a 0, fora de casa, e assumiu a liderança isolada da chave com oito pontos. O adversário caiu para terceiro com cinco, mas ainda tem chances de classificação.

O segundo colocado é o Astana, que venceu o Maccabi Tel Aviv por 1 a 0, fora de casa, e foi a sete pontos na tabela de classificação. A equipe israelense está na lanterna, com apenas um pontos somado.

No Grupo B, o Dínamo de Kiev venceu o Young Boys por 1 a 0, na Suíça, e garantiu vaga antecipada para a próxima fase. O time ucraniano foi a 10 pontos, na liderança, e não pode ser mais alcançado pelo próprio clube suíço, que está em terceiro com cinco.

O Partizan Belgrado venceu o Skenderbeu por 2 a 0, em casa, e assumiu o segundo lugar com cinco pontos. O adversário está na lanterna, com apenas dois pontos conquistados.

OUTYROS JOGOS - Pelo Grupo C, os dois jogos da chave terminaram empatados por 1 a 1. O Istambul Basaksehir recebeu o Hoffenheim e o Ludogorets Razgrad enfrentou em seus domínios o Braga.

Com os resultados, o Ludogorets Razgrad permaneceu na liderança com oito pontos, seguido pelo Braga, que está em segundo com sete. O Hoffenheim é o terceiro, com quatro, e o Istambul Basaksehir está em último, com dois.

No Grupo F, todas as equipes ainda têm chance de classificação. Nos jogos pela quarta rodada da chave, o Copenhague venceu o Zlin por 3 a 0, em casa, e o Sheriff bateu o Lokomotiv Moscou por 2 a 1, fora.

Os resultados levaram o Copenhague para a liderança, com os mesmos seis pontos do Sheriff, o segundo colocado. O Lokomotiv Moscou aparece em terceiro, com cinco, e o Zlin está em quarto, com dois.