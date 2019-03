Milan bate lanterna Chievo fora de casa e se consolida na 3ª posição do Italiano

O Milan venceu o Chievo por 2 a 1, neste sábado, fora de casa, e se consolidou na terceira posição do Campeonato Italiano. O resultado levou o time de Milão aos 51 pontos, quatro à frente da Internazionale, quarta colocada, que neste domingo enfrenta o SPAL, como mandante, no complemento desta 27ª rodada da competição.

O volante argentino Lucas Biglia abriu o placar da partida para o Milan aos 31 minutos do primeiro tempo. Ainda na etapa inicial, porém, o meio-campista finlandês Perparim Hetemaj deixou tudo igual para o Chievo aos 41.

Na segunda metade do confronto, o atacante polonês Krzysztof Piatek balançou as redes e voltou a colocar os visitantes na frente aos 12 minutos, assegurando o triunfo da equipe comandada por Gennaro Gattuso. Com a derrota, o Chievo estacionou nos 10 pontos e continua afundado na lanterna da tabela do Campeonato Italiano.

O triunfo deste sábado foi importante para o Milan também pelo fato de que na próxima rodada do torneio nacional a equipe travará o clássico contra a Inter, no dia 17, que poderá valer a terceira posição caso o time comandado por Luciano Spalletti vença o SPAL neste domingo e chegue aos 50 pontos.

No outro único confronto disputado neste sábado pelo Campeonato Italiano, o Parma derrotou o Genoa por 1 a 0, em casa, e assumiu a 11ª posição, com 33 pontos. O gol da vitória foi marcado pelo volante eslovaco Juraj Kucka, aos 33 minutos da etapa final. A derrota deixou a equipe de Gênova com 30 pontos, agora na 13ª colocação.

Neste domingo, no complemento desta 27ª rodada, o vice-líder Napoli, com 56 pontos, enfrenta o Sassuolo, fora de casa. Líder disparada, com 75 pontos, a Juventus goleou a Udinese por 4 a 1, na última sexta-feira, em Turim, na partida que abriu esta jornada da competição.