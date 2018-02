Messi, Suárez e Coutinho brilham, Barcelona faz 6 a 1 no Girona e quebra recordes

O Barcelona levou um susto do Girona neste sábado, mas, como costuma fazer, colocou a bola no chão e com noite inspirada de Lionel Messi, Luis Suárez e Philippe Coutinho, virou a partida e fez 6 a 1 no adversário em casa, no estádio Camp Nou, em Barcelona, em duelo válido pela 25.ª rodada do Campeonato Espanhol.

Com mais um triunfo, a equipe catalã chegou à incrível marca de 32 jogos de invencibilidade no Campeonato Espanhol e quebrou o recorde do time de Pep Guardiola na temporada 2009/2010. Os grandes responsáveis pela façanha neste sábado foram os protagonistas de sempre: Suárez, com três gols, Messi, com dois, e Philippe Coutinho, com um. Foi o primeiro gol do brasileiro no Camp Nou, mostrando que está cada vez mais entrosado com os companheiros sul-americanos.

O time também segue batendo recordes individualmente. Com os três gols marcados neste sábado, Suárez chegou a 144 com a camisa do Barcelona e superou Alcántara para se tornar o sexto maior artilheiro da história do clube. Já Messi chegou a 148 assistências para gol na história do Campeonato Espanhol e se estabeleceu como o jogador com mais passes na história da competição.

Faltando 13 rodadas para o campeonato terminar, o Barcelona soma 67 pontos, 10 de vantagem em relação ao vice-líder Atlético de Madrid. A diferença voltará a cair para sete caso o time de Madri vença o Sevilla neste domingo, fora de casa. Apesar da goleada sofrida, o Girona faz boa campanha até aqui e ocupa a nona posição, com 34 pontos.

Com a bola rolando, o Girona até deu um susto no início do jogo. Portu aproveitou erro de Umtiti e abriu o marcador. Mas logo o Barcelona tomou o controle do jogo e não encontrou dificuldades para virar, construir um placar elástico e decretar a vitória por 6 a 1. No primeiro tempo, após o gol sofrido aos dois minutos, os mandantes entraram rapidamente no jogo para empatar, virar a partida e descer aos vestiários já vencendo por 4 a 1.

Suárez entrou em cena rapidamente e empatou o jogo um minuto depois do gol do Girona, após receber belo passe de Messi e tocar na saída do goleiro Bono. Aos 30, gol de Messi. Na jogada, Rakitic lançou para o uruguaio, que dominou no peito e serviu o argentino, que abriu espaço e virou a partida. Sete minutos depois, o Barcelona chegou ao terceiro, mais uma vez com Messi, que bateu falta com maestria por baixo da barreira para vencer o goleiro. Aos 44, Philippe Coutinho rolou para o lado e Suárez apareceu para marcar o quarto.

Na etapa final, com o trio inspirado e o rival apostando em uma linha muito alta de defesa, o time do técnico Ernesto Valverde fez mais dois gols e decretou a goleada. Aos 21 minutos, Philippe Coutinho foi o autor do quinto gol com a sua marca ao receber na ponta esquerda, limpar a marcação e acertar belo chute de curva. Dez minutos depois, Suárez empurrou cruzamento de Dembélé para marcar o seu terceiro gol e dar números finais à partida.

SEM GOLS - Mais cedo, Leganés e Las Palmas fizeram jogo fraco e empataram sem gols no estádio Municipal de Butarque. Pior para o Las Palmas, que continua na zona de rebaixamento, na 18.ª posição, com 19 pontos. O Leganés é o 12.º colocado, com 30.