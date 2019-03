Messi sente dores no púbis em derrota e desfalca a Argentina diante do Marrocos

A surpreendente queda por 3 a 1 para a Venezuela, em Madri, não foi a única má notícia para a seleção argentina nesta sexta-feira. Momentos depois da partida, a Associação do Futebol do país (AFA) anunciou que Lionel Messi será desfalque diante do Marrocos, em novo amistoso que será disputado terça-feira, em Tanger.

De acordo com breve comunicado na página da AFA no Twitter, Messi sentiu dores no púbis durante a derrota desta sexta, no Wanda Metropolitano. Até para não agravar o problema, o craque foi vetado do duelo da próxima terça e deve retornar para Barcelona.

Foi um retorno melancólico do jogador à seleção. Diante da Venezuela, Messi vestiu a camisa da seleção pela primeira vez desde a Copa do Mundo do ano passado, teve atuação apagada e não conseguiu impedir a derrota. Mesmo assim, foi elogiado pelo técnico Lionel Scaloni.

"Aprendemos muitas coisas com esta derrota", garantiu o treinador. "As situações de gol que geramos foram quase todas porque Messi desequilibrou. Esta partida serviu para ver como os outros jogadores se entrosariam com ele."

Além de Messi, Scaloni não poderá contar na terça-feira com o meia Pity Martínez. A AFA informou que o atleta campeão da última Libertadores pelo River Plate também será desfalque por conta de uma lesão muscular na perna esquerda.